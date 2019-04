La 'revuelta Comunera' será este año en el Lavadero de Lanas

Este año no será el 23 de abril, si no, por razones logísticas, el 13 de este mes. Tampoco se apostará la campa en el Alto del parque de La Dehesa como en los últimos dos años, sino en un paraje igualmente «bonito» y muy transitado por paseantes y turistas como el antiguo lavadero de lanas de las márgenes del Duero a su paso por la capital soriana. Lo que no cambiará es la historia que, con motivo del Día de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, quiere ensalzarse como parte de la identidad de la región: la lucha de los Comuneros. Así, de la mano de la Asociación Cultural Oria Dauria, por quinto año consecutivo, el tercero ya en colaboración con la Fundación Villalar-Castilla y León, se recrearán estos importantes episodios históricos que en Soria tuvieron una fecha clave, el año 1520, un año antes del ajusticiamiento de Padilla, Bravo y Maldonado, los líderes de la revuelta comunera contra el rey Carlos I de España y V de Alemania.

A partir de las 11.00 horas del próximo sábado, el lavadero de lanas regresará al siglo XVI a través de una serie de talleres (de sanación y, como novedad este año, de uso de un telar egipcio) antes de dar comienzo, a las 12.00 horas, al llamamiento para la formación de una leva comunera en la ciudad de Soria, a la que seguirá la formación militar y, ya a las 20.00 horas, la ejecución del cabecilla de la revuelta en Soria, el platero Bartolomé García, que fue ajusticiado antes de que pudiera acabar con los nobles sorianos fieles a Carlos I.

Este año, avanzó ayer en la presentación de la recreación comunera el presidente de Oria Dauria, Diego Lafuente, participarán 30 personas, una cifra superior a la del año pasado gracias a que se sumarán a la representación 12 recreadores venidos de Asturias, Muricia, Madrid, Zaragoza y Valencia. Éste es, principalmente, el motivo por el que se ha adelantado la fecha de celebración. Como el día de la Comunidad, 23 de abril, cae este año en martes y no es fiesta en otras regiones españolas, se optó por un fin de semana. La celebración de la Semana Santa, del 15 al 21 de abril, obligó a adelantarlo a este sábado y la coincidencia con el campeonato de Duatlón, que tendrá La Dehesa como uno de sus principales escenarios, a trasladar las actividades a las márgenes del Duero en las que, por otra parte, destacó el concejal del departamento de Cultura en el Ayuntamiento de Soria, Jesús Bárez, hay aparcamiento para poder desplazarse en coche.

