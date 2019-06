Lo rural «está de moda», pero hay que cambiar el relato

El derecho de la población, «viva donde vida», a acceder y disfrutar de la cultura, se entremezcla con otros conceptos e ideas como el cosmopolitismo rural, la reivindicación de entornos agrarios, la vuelta a las raíces, dignificación de la vida en núcleos rurales. El debate es arduo, denso en ocasiones, siempre animado, en el III Foro Cultura y Ruralidades que el Ministerio de Cultura y Deporte, dentro de las actividades de Cultura y Ciudadanía, que comenzó ayer en el auditorio del Centro Cultural Palacio de la Audiencia de la capital soriana.

Más que una simple dicotomía entre lo rural y lo urbano, el encuentro que cuenta con más de 200 participantes venidos desde distintos puntos del país busca puntos de encuentro y, sobre todo, de intercambio de experiencias (por primera vez de ámbito internacional en este foro), tejer una red que, más allá de comarcas, provincias, autonomías o incluso países, pueda mantener vivo algo tan necesario como el arte, el teatro, la danza u otras manifestaciones artísticas o culturales como posible solución a la problemática de la despoblación de la España Vaciada. La ruralidad debe estudiarse, más que en clave de «densidad vegetativa», en términos de «identidad, arraigo», paradigmas más sostenibles, a juicio de Ignacio Molina, director de la estrategia del Gobierno de España frente al reto demográfico.

Porque, añadió, la cultura no sólo es importante por lo que aporta y enriquece a cada uno, sino por su dimensión de participación y «dinamismo social», a lo que el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez Mínguez, anfitrión de la cita, añadió su innegable y palpable papel «como motor económico, que para mí es clave». Lograr su democratización, que pueda llegar a todos los ámbitos, desde lo más estrictamente urbano a la más pequeña localidad del medio rural, supone el verdadero reto ahora, una tarea que compete, en buena medida, insistió el primer edil, a las instituciones públicas.

Ese ámbito rural que estaba silente hasta hace poco. «Las gentes han estado calladas, no han metido ruido como en otras Comunidades Autónomas han defendido lo suyo», señaló la cineasta soriana Mercedes Álvarez (El cielo gira, Mercado de futuros) en debate con la veterinaria y escritora María Sánchez (Cuaderno de campo, Tierra de mujeres). La directora de cine confesó que no puede dejar de observar con auténtico horror cómo los medios de comunicación retratan el ámbito rural en sus reportajes como si sus habitantes «fueran niños», hablándoles muy despacio como para que les entiendan bien. Ambas reivindicaron la dignificación de las gentes de campo, casi en los términos machadianos del «nadie es más que nadie», propiciando el cambio de perspectiva. «Genial que esté de moda. Pero hay que cambiar el relato. Hay que dejar de pensar que no podemos contar las cosas», destacó Sánchez, orgullosísima sexta generación de trabajadores del campo.

El cine, aseguró Álvarez, es un arma poderosísima en este sentido, como lo es también para retratar, antes de su desaparición, palabras, modos de hablar, otros ritmos lingüísticos. Recuerda con estupor las opiniones de su productor de El cielo gira sobre los habitantes de Aldeaseñor, protagonistas del filme, «a los que decía que había que poner subtítulos porque no se les entendía».