Salduero pone en marcha sus 'Bibliotecas libres'

El Ayuntamiento de Salduero ha puesto en marcha esta misma semana una interesante iniciativa en favor de la cultura. Ha instalado bibliotecas libres que pueden encontrarse al ir caminando por las calles y que se han creado con el objetivo de que cada persona tome prestado un libro y pueda devolverlo una vez leído para que siga circulando.

Con este bello proyecto, el Ayuntamiento pinariego pretende fomentar la lectura, la solidaridad y la confianza a través del intercambio de libros mediante unos buzones de madera que, además, «han sido construidos y decorados por varios vecinos de la población», señala el alcalde de Salduero Guillermo Abad, la persona de quien surgió esta idea que cada vez está teniendo más adeptos en muchos lugares del mundo.

Por el momento se han instalado dos librerías, una junto a la antigua escuela y otra en el frontón, con libros de todas las clases y para todas las edades que podrán ser retirados por quien lo desee de forma totalmente gratuita. «Las hemos colocado esta misma semana y espero que la iniciativa tenga éxito», confiesa Abad, para quien «este tipo de pequeños detalles hacen aún más bonito e interesante a un pueblo».

Lo cierto es que Salduero consigue a través de estas bibliotecas libres potenciar el uso que hasta ahora no se le daba a la biblioteca. «Se puede decir que realmente no tenemos biblioteca municipal, porque está cerrada siempre, ya que no hay personal que la dirija. Si alguien quería ir tenía que pedir la llave y, poco a poco, se fue quedando sin ningún tipo de actividad, con lo que ésta es una forma de suplir esa falta de servicio», añade el primer edil de Salduero.

El primer edil de Salduero también se encuentra ultimando otra iniciativa con la que se pretende fomentar en este caso el turismo. Se trata de la creación de un photocall al lado del río Duero, construido con madera y que tendrá forma de corazón de grandes dimensiones, en el que los visitantes podrán colocarse detrás y fotografiarse junto al paisaje de Salduero.

Entre las últimas actuaciones en pro del turismo y de mejorar la imagen de este pueblo, -ya de por sí bellísima-, se encuentra la colocación de esculturas de madera talladas con motosierra creadas por el artista covaledense Pepe Llorente y que se colocaron hace algunos meses en el mirador del Pico del Águila y en la zona conocida como El Bañadero.

También el Ayuntamiento de Salduero llevó a cabo el pasado año otros proyectos para mejorar la imagen del pueblo: ocultó visualmente todos los contenedores de basura de las calles con la creación de unos armazones de madera tratada, colocados a modo de cajones para mejorar la imagen visual y se cambiaron todas las placas de las calles, -30 en total-, por otras nuevas para descubrir, solo caminando como si fuera una exposición al aire libre, muchas de las más famosas obras del destacado pintor Maximino Peña.