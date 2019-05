Sanjuaneras en "una banda en miniatura"

El proyecto, en realidad, comenzó hace muchos años y lo inició con su abuelo, Francisco García Muñoz, don Paco. El compositor estaba convencido de que las sanjuaneras, las populares canciones festivas que creó junto a su amigo Jesús Hernández de la Iglesia, podían adaptarse muy bien al compás de la guitarra. De hecho, abuelo y nieto hicieron juntos los arreglos para Los Cuatros, una de las piezas que incluye este nuevo CD en el que 14 de las más emblemáticas melodías sanjuaneras pueden disfrutarse en un registro muy diferente gracias también a la grabación efectuada por la guitarrista Carmen Becerra.

Caja Rural de Soria ha hecho posible este proyecto de Roberto García que, además, tendrá un contenido solidario, ya que la venta del disco (al que acompaña un completo dossier de 48 páginas que incluye las partituras) se destinará a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Soria.

Trasladar toda la riqueza de matices y la potente sonoridad de las sanjuaneras a la guitarra no ha sido fácil. Y de hecho, confiesa García, alguna se ha resistido (de momento), aunque ha logrado traducir las más representativas. «La guitarra es un instrumento con muchas peculiaridades», muchas dificultades, indica. El objetivo era conseguir que la guitarra sonara «como una banda en miniatura», respetando las melodías y, especialmente, los contrapuntos. «Se trataba de exprimir al máximo todas las posibilidades de la guitarra», añade. El resultado, finalmente, ha confirmado lo que el maestro García Muñoz ya sospechaba: que las sanjuaneras se podrían adaptar muy bien a este instrumento de cuerda.

Para ello, Roberto ha utilizado «con una fidelidad rigurosa» las partituras manuscritas de su abuelo y apelado a esa tradición musical que, ya desde el Renacimiento y el Barroco, adaptaba las piezas musicales más exitosas en obras para instrumento de cuerda pulsada. Para ello, además, ha contado con la complicidad entusiasta de Carmen Becerra «que ha sabido encarnar el espíritu sanjuanero» con la única ayuda de las seis cuerdas de su guitarra. «Buscaba técnica y expresibidad. Ella era lo que buscaba. Ha comprendido perfectamente el repertorio», indica. Tras la presentación oficial del disco, mañana sábado se ofrecerá un concierto en el auditorio del Centro Cultural Palacio de la Audiencia junto a la Banda Municipal de Música de Soria. La agrupación musical, que siempre estrenaba las canciones que don Paco (música) y don Jesús (letra) creaban todos los años para San Juan, conserva como oro en paño en sus archivos una adaptación a guitarra de Los Cuatros que debió haber facilitado el propio García Muñoz. Para el director de la Banda, José Manuel Aceña, este CD, hecho con tanto mimo y en el que han intervenido también otros miembros de la familia García Muñoz en cuestiones como el diseño gráfico del disco, por ejemplo, aporta una perspectiva muy interesante a las populares sanjuaneras. «Es muy difícil hacer con un solo instrumento todo lo que hacemos con toda la Banda», sostiene Aceña.

Esta versión es para su director la excusa perfecta para escuchar estas canciones festivas «en todas épocas», no sólo durante San Juan.

En el concierto de mañana Carmen Becerra interpretará las obras Que son cinco días, Domingo de Calderas, Jota de San Juan y A La Saca. Una de las piezas, no obstante, la tocará junto a la Banda Municipal, «a ver qué tal sale el experimento», comentó con sentido del humor Aceña. Y dada la presencia de Becerra, la formación musical soriana no ha podido resistirse a tocar una de las obras más famosas en la que la guitarra es la protagonista: el adagio del Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, dentro de un programa que, recalcó el director de la Banda, tendrá un carácter muy español con obras de García Muñoz, Turina y Óscar Navarro, entre otros compositores.

El CD de sanjuaneras a la guitarra podrá adquirirse al precio de 10 euros en La Audiencia el mismo día de la actuación, pero también en otros puntos de venta: Caja Rural de Soria, Librería Las Heras, discos El Rincón, E. Leclerc o los centros de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Se han editado 1.000 unidades, aunque la idea es reeditar si es necesario, destacó Eduardo Munilla, responsable de Marketing.