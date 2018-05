Santiago Posteguillo: "El novelista histórico debe encontrar su terremoto inicial"

Un autor de novela histórica debe «sumergirse» en la historia, pero, como en una buena película del maestro del suspense, Alfred Hitchcock, debe encontrar también su «terremoto», esos momentos iniciales del metraje en los que el espectador se quede pegado a la butaca... hasta el final. Y, sobre todo, el escritor de novela histórica debe ir más allá de las crónicas y de la propia historia y, a veces, buscar teorías pausibles, encontrar el acceso por el que un grupo de 20 gladiadores armados hasta los dientes y contratados por senadores romanos podrían haber penetrado en el palacio imperial con una misión imposible: matar al emperador protegido por 500 soldados de la guardia pretoriana. Ocurría así en la primera novela que Santiago Posteguillo dedicó al emperador Trajano, Los asesinos del emperador, de la que el autor compartió ayer los entresijos de su creación literaria con el público de la segunda sesión de las Jornadas de la Novela Histórica que organiza el Ayuntamiento de Soria. El escritor, «el mejor autor de novela de romanos de Europa», según José Luis Corral, coordinador del evento, participó junto «al jefe, el gran maestro de la novela histórica», José Calvo Poyato, en una velada en la que otros dos grandes personajes de la historia tomaron el protagonismo: el emperador Trajano y Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran capitán. Ambas figuras, sorprendentemente, olvidadas e incluso vilipendiadas. «En el mundo anglosajón, al que triunfa se le admira y se le respeta. En España estamos esperando en una esquina para darle», señaló Posteguillo con sentido del humor.

Sin embargo, ambos tuvieron mucho de extraordinario. Trajano consiguió incluso que los que se apropiaban indebidamente de dinero público lo devolvieran. Fernández de Córdoba revolucionó el ejército renacentista e introdujo un código de conducta entre sus soldados. «Ajusticiaba a los que violaban a las mujeres» tras ganar una batalla o el asalto de una plaza o ciudad, explicó Calvo Poyato, algo realmente excepcional en su época.

Uno de los grandes temores del novelista es repetirse ante sus lectores. Y eso es algo que tiene muy presente Santiago Posteguillo. Quizá por su gran afición al cine le gusta seguir los consejos de uno de los grandes del séptimo arte, el maestro del suspense. Encontrar el comienzo perfecto para Los asesinos del emperador, el primer volumen de su trilogía sobre Trajano, no era fácil, hasta que halló un hecho absolutamente verídico: un grupo de senadores contrataron a una veintena de gladiadores para acabar con la vida del emperador Domiciano. Éste había enloquecido y se complacía en ir eliminando a los representantes del pueblo de Roma. Había encontrado, confesó ante el público soriano, el «terremoto» que propugnaba en sus principios fílmicos Alfred Hitchcock. Aunque había también un problema. «El novelista histórico siempre se sumerge en la historia», pero ésta no cuenta cómo lograron los «profesionales de la muerte» entrar en el Palatino, el palacio imperial, y burlar la seguridad personal del emperador. «Entonces me acordé que, cuando hay visitas oficiales, lo primero que sellan son las alcantarillas», señaló Posteguillo, cuya nueva novela saldrá en torno al mes de noviembre. Ya sólo hizo falta documentar y revisar los 50 kilómetros de alcantarillado que, en aquella época, poseía Roma. Precisamente, una tubería subterránea pasaba justo bajo el Palatino. Había encontrado un arranque que dejaría a los lectores, cuanto menos, tan embebidos en la lectura como un espectador viendo el inicio de Los 39 escalones, La soga o Psicosis.

El escritor, al igual que Calvo Poyato, encantado de volver a las Jornadas de la Novela Histórica de Soria, también señaló que para la segunda novela de su trilogía buscó un escenario a la altura de los acontecimientos: el circo Máximo, donde las apuestas eran tan fuertes que los jugadores incluso apostaban su propia libertad.

Sobre Trajano, un emperador nacido en el siglo I en Sevilla, destacó lo extraordinario de muchos de sus decretos y medidas, entre ellas hacer públicos los gastos de la familia imperial, «como el Gran Capitán», señaló. No ocultó Posteguillo su admiración por este personaje que centra una de las novelas de Calvo Poyato y que recientemente ha sido noticia tras conseguir descifrar el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el código secreto en el que cifraba su correspondencia con el rey Fernando el Católico.

Para Calvo Poyato, Fernández de Córdoba es uno de «esos españoles a los que no le hemos hecho justicia... uno de tantos». Porque, pese a todo, pese a la ingratitud de Fernando de Aragón, «que nunca se fió de él», nunca le traicionó, siempre le fue fiel. Gran estratega militar, entendía que la guerra sólo debía ser el último recurso. Ya en vida era un verdadero héroe del que circulaban un buen número de libros divulgativos que le tenían como personaje principal o que daban cuenta de su gran valía. Entre ellos, uno muy especial: El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha. No debe entenderse como algo casual, argumentó Calvo Poyato, que en la famosa escena en la que el cura y el barbero mandan a la hoguera los libros que le están sorbiendo el seso al pobre Alonso Quijano éstos indultasen un volumen sobre su vida. Tampoco que el «best seller» de 1789, el año de la Revolución Francesa en París, fuese también un libro que le tenía como protagonista. En este sentido, matizó Calvo Poyato, tampoco era casual, porque el militar que había derrotado al ejército de Francia era también el mismo que había derrotado a los reyes de Francia, que muy poco tiempo después acabarían en la guillotina.

Uno de los elementos que más sorprendió a Calvo Poyato de la figura del Gran capitán no fue sólo su capacidad para entender que la obsoleta caballería no era suficiente para ganar batallas y que era la infantería, como en tiempos de Roma, el factor determinante. «Tiene un concepto de la guerra con límites», explicó el autor de Hipatia. De hecho, todos los soldados que pretendiesen incluir entre el botín de guerra la violación de mujeres eran automáticamente ajusticiados. Por esto y por todos sus valores, fueron sus propias huestes las que, tras ganar una batalla, le aclamaron con el sobrenombre con el que ha pasado a la posteridad: el Gran Capitán.