Sarnago celebrará los 30 años de 'La lluvia amarilla'

La primera vez que Julio Llamazares vio un pueblo abandonado fue cuando visitó Sarnago. El autor no olvida la fecha. Fue un 22 de junio de 1983, al atardecer de una noche de San Juan «inolvidable y mágica». La impresión que le causó esta visita le inspiró una de sus novelas más celebradas, La lluvia amarilla. En el libro, es Ainielle, una población del Pirineo aragonés la protagonista, aunque el propio escritor leonés siempre consideró Sarnago el punto de partida y la inspiración de esta historia. Este año, cuando se cumple el 30º aniversario de su publicación, Sarnago volverá a reencontrar a Julio Llamazares con aquella visita primigenia a la localidad.

Será el próximo 16 de junio. La Asociación de Amigos de Sarnago organizará en esta fecha un evento cuya programación está ya prácticamente cerrada, según confirma el presidente de la entidad, José María Carrascosa, y que ya tiene confirmada la presencia del autor de La lluvia amarilla.

Será un homenaje que trascenderá lo meramente literario para convertirse también en un punto de encuentro para todos aquellos artistas que han encontrado en este libro, de alguna manera, un marco de inspiración para sus propios proyectos. De la cineasta soriana Mercedes Alvárez, cuyo filme El cielo gira, versa también sobre la despoblación, al compositor alicantino Manuel Castelló que dedicó a los parajes de Tierras Altas el poema sinfónico La sierra del alba. La Asociación de Amigos de Sarnago busca que sea un acto original y entrañable, un foro de intercambio, una fiesta de la cultura, en torno a la novela de Llamazares.

Tras aquella primera e inspiradora visita, el escritor ha vuelto en muchas ocasiones a Sarnago, una de ellas, en febrero del año 2006, para presentar el número cero de la Revista Cultural que edita la Asociación de Amigos de la localidad, publicación en la que el autor leonés recordaba su primer encuentro con la localidad. «Desde aquel día, el fantasma de los pueblos abandonados entró en mi corazón y me llevó a recorrer por toda España la triste y larga senda de la soledad y el desamparo. He visto muchos pueblos destruidos, hundidos, sepultados ya por las ortigas y las zarzas», explicaba entonces Julio Llamazares. «Pero ningún lugar me ha impresionado tanto, ninguno ha entrado en mi corazón y en mi mirada como aquella imagen primigenia de Sarnago», concluyó.

La lluvia amarilla es el testimonio vital de Andrés, ya anciano, el último habitante de un pueblo abandonado del Pirineo aragonés, que evoca, en forma de monólogo interior, a otros habitantes desaparecidos del pueblo que lo abandonaron en búsqueda de mejores oportunidades o que ya murieron.

La lluvia amarilla fue finalista al Premio Nacional de Literatura en el año 1989 y fue adaptada una década después para el teatro por José Ramón Fernández y la Compañía Inconstantes que, bajo la dirección de Emilio del Valle, realizó un montaje teatral que se estrenó en el Teatro Español de Madrid y que llegó incluso a ser representado en El Cairo (Egipto).

Asimismo, unos años antes, en 1991, la compañía holandesa de danza contemporánea Reflex se inspiró en este libro para componer uno de sus espectáculos.

Julio Llamazares es autor de libros como Escenas de cine mudo (1994), Las lágrimas de San Lorenzo (2013) y Distintas formas de mirar el agua (2015). Asimismo, ha cultivado la literatura de viajes en obras como Atlas de la España imaginaria (2015) o Las rosas de piedra (2008), un recorrido por catedrales de todo el país. Versos y ortigas compendia hasta 2009 toda su producción poética. Asimismo, es coguionista del filme Flores de otro mundo (1999), dirigido por Íciar Bollaín, entre otros títulos.