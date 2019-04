Tequila, Jaime Urrutia, Marea y Víctor Manuel, confirmados

Verano es sinónimo de música y conciertos y ya han comenzado a desvelarse algunos de los grupos que amenizarán la temporada estival en algunas localidades de la provincia. El Burgo de Osma vuelve a apostar este año por un Festival revival de los 80. Tras el éxito de Los Secretos y Mikel Erentxun en 2018, este año la plaza de toros de la villa burgense podrá disfrutar de las actuaciones de Tequila en su gira de despedida de los escenarios y Jaime Urrutia. Será el día 3 de agosto, jornada que preludiará un musical con las canciones de los grandes éxitos de películas Disney que se celebrará, vinculado al público familiar, al día siguiente en el mismo escenario.

Las entradas se encuentran ya a la venta desde las 12.30 horas de ayer a través de la web www.1entrada.es al precio de 20 euros y en distintos puntos físicos en la propia localidad, una oferta especial de lanzamiento que se mantendrá hasta el próximo 1 de junio (el precio subirá entonces hasta los 25 euros). En taquilla el día del concierto las entradas se venderán al precio de 35 euros.

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma vuelve a apostar por la fórmula mixta subvención municipal (13.500 euros más el Impuesto sobre el Valor Añadido y toda la infraestructura logística) y la iniciativa privada de la empresa Global Eventualia. Este año, apunta el responsable de la empresa, Pedro Ruiz, se imprime, además, «un salto de calidad» que esperan que se vea recompensado por una gran afluencia de público. «La música trae cultura, muchos valores y trayendo artistas de este nivel creemos que hemos acertado», apunta. No es casual que la organización se haya decantado de nuevo por dos intérpretes míticos de los 80, aunque «con un poquito más de rock». Es, asegura, una década «que ahora está muy de moda» y pese a confesar que la elección está dirigida a satisfacer los gustos del público mayor de 25 años, «hay mucha gente menor que también conoce y ha bailado canciones de Tequila. ¿Quién no conoce Camino Soria?», reconoce Ruiz.

La fórmula convenio de colaboración entre Ayuntamiento y empresa privada es por la que este año también va a decantarse la localidad de Almazán, que en 2018 contrató de forma directa la actuación de uno de los conciertos del verano, Sergio Dalma. En esta ocasión, confirma el primer edil de la villa, José Antonio de Miguel, está ya prácticamente cerrado el acuerdo con una productora de espectáculos para la celebración de un festival musical de tres días de duración que tendría lugar 12, 13 y 14 de julio con el grupo rock Marea, que reaparece tras ocho años de ausencia de los escenarios, como uno de los cabeza de cartel.

El Ayuntamiento de Soria tiene ya también prácticamente ultimada la campaña cultural de verano con la intención de someterla a aprobación antes de que concluya la presente legislatura municipal. Enclave de Agua, festival que se ha convertido en un importante reclamo turístico el último fin de semana del mes de julio vinculado a la música afroamericana, y Stardust, a la música indie, seguirán siendo las principales propuestas musicales del Consistorio soriano, aunque el concejal del departamento municipal de Cultura, Jesús Bárez, no descarta que pueda haber algún concierto extra, que se uniría a los que el próximo 17 de mayo ofrecerá Rozalén y la parada que efectuará también en el pabellón polideportivo San Andrés Manolo García el 14 de junio dentro de su primera gira acústica. «Ahí andamos», apunta el edil.

Aunque, un año más, Fueltelsaz vuelve a dar la campanada. El viernes 2 de agosto acogerá la actuación de Víctor Manuel dentro de su nueva gira Casi nada está en su sitio, un concierto estelar que se une al que otros grandes intérpretes como OBK o Los chunguitos con los que el pueblo ha conseguido crear expectación, año a año, con su concierto estival. «Si se trabaja por lograr grandes cosas, se pueden conseguir», asegura el alcalde de Fuentelsaz, Raúl González. El concierto de verano ha pasado de convertirse en un día «para activar el pueblo» con gente de otros lugares de la provincia a constituir toda una declaración de principios: «El concierto es como rebelarnos contra nuestra situación», apunta el primer edil en referencia a problemas como la despoblación y la falta de infraestructuras y medios en el medio rural. Y, en este sentido, Víctor Manuel ha renunciado a su alto caché. «Él va a cantar en Fuentelsaz porque quiere», explica González. «Le contamos el tipo de pueblo que somos, le hablamos de los pueblos de Soria y desde el primer día nos dijo que haría el concierto», añade el alcalde de Fuentelsaz.

Iniciativas similares también están ayudando a dinamizar los pequeños núcleos rurales de Soria. Experiencias que, como el Boina Fest de Arenillas, que el 10 de agosto cumplirá su quinta edición, este año abriendo la puerta a la participación de grupos de la España vaciada dentro de una nueva sección. Hasta hace unas semanas ya se habían inscrito unas 20 formaciones musicales en apenas unos días desde que sus organizadores dieran a conocer las bases de esta nueva sección.

En cualquier caso, aún quedan muchos conciertos por confirmar antes y después de los próximos comicios electorales municipales del 26 de mayo.