Un total de 30 'gallos' pelearon en Los Pajaritos

La pista de skate de Los Pajaritos de la capital soriana hasta los topes. Chicos, también muchas chicas, algunos muy jóvenes, casi niños, no quieren perderse el evento. Alrededor de 30 participantes de muy distintas procedencias (Soria, por supuesto; pero también Madrid, Valladolid, Granada, País Vasco o Santander) se midieron ayer por la tarde ante un entregado público, más de 250 personas, en la II edición de la Batalla de Gallos que organizó la Asociación Soria Métrica, en colaboración con el Ayuntamiento de Soria.

Bajo un sol de justicia, los concursantes esgrimieron palabras, rapidez mental en ristre y flow, mucho flow, en esta competición en la que un primer filtro redujo el número de competidores a 16. Después llegaron los duelos.

«Rondas de dos», destacó Eduardo Verde, presidente de Soria Métrica, en las que el azar también hizo de lo suyo. Y es que los finalistas tenían que improvisar fraseos sobre temas que eran propuestos por el jurado, compuesto por tres miembros de Soria Métrica y de la organización de este evento de música urbana y por las figuras del hip-hop Tader y Mnk.

Momentos antes de dar comienzo esta concurrida convocatoria, que no quisieron perderse tampoco los concejales en el Consistorio soriano Ana Alegre y Eder García, los participantes ensayaban dando rienda suelta a su dominio de las palabras, el ritmo. No hay comentario o vocablo que no consiguieran rimar.