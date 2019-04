Los Cines Mercado de la capital van sumando espectadores y cumpliendo las expectativas generadas por el Ayuntamiento de Soria. Así lo explicó ayer el gestor cultural del Consistorio, LucasFernández, que indicó que las salas han superado los 10.000 usuarios tras las buenas cifras que ha arrojado la Semana Santa. En su opinión, «la respuesta está siendo muy positiva, las salas están funcionando muy bien y, a pesar de que no era una apuesta fácil, está dando sus frutos». Evidentemente, continuó, «vamos poco a poco, estamos en una fase embrionaria y aún queda mucho por hacer». Pero, el camino elegido, a la vista de los resultados que son muy superiores a los estimados, es el correcto.

Únicamente llevan tres meses en funcionamiento pero ya son varios los ciclos puestos en marcha que han contado con un buen tirón. De momento, únicamente la oferta Butaca para dos, que pretende llevar a los padres con sus bebés al cine, no ha tenido el éxito esperado. De hecho, en su primera sesión, el primer sábado de abril, no contó con ningún espectador. Fernández lamentó este hecho, sobre todo, teniendo en cuenta el gran interés que había generado en las redes sociales. Sin embargo, espera que en la siguiente sesión (el primer mes de mayo) la situación revierta. «Creo que es una propuesta muy interesante de cara a la conciliación y a que los padres puedan tener su parcela de ocio cultural junto a su bebé por lo que, de momento, le daremos un par de oportunidades más a este ciclo a ver cómo va respondiendo la gente», aseguró.

En este sentido, continuó, las sesiones matinales del fin de semana para el público más pequeño y las infantiles, en general, «están funcionando muy bien». Y es que, Fernández quiso dejar claro que «contamos con una oferta muy cuidada en cuanto a la temática para niños». Y, en este sentido, aseguró que «aún quedan muchas cosas por poner en marcha». No en vano, están trabajando en el área de formación para poder ofertar de cara al curso escolar que viene «talleres de formación como una actividad extraescolar regular más». Pero es un asunto en el que se está trabajando todavía.

Sin olvidar, aseguró, que los Cines Mercado están concebidos más como un centro cultural que como una sala convencional de cine y, siempre que se puede, las proyecciones de una película van acompañadas de un coloquio o de la visita del director o actores del filme en cuestión que llevan a «enriquecer la propuesta y su contenido».