Tricicle se despide de Barcelona y baraja impulsar una versión femenina

Joan Gràcia, Carles Sans y Paco Mir llevan años anunciando que se retiran de la escena, y ha llegado el momento, aunque piensan seguir trabajando el mundo del espectáculo como directores, guionistas o productores. “Ahora podremos dedicarnos a todas esas cosas con más tranquilidad porque los artistas en realidad no nos retiramos nunca pero sí cerramos esa etapa de actuar en directo y hacer 170 funciones al año”, señaló Mir. “Vamos a bajar el pistón pero no cerramos la puerta del todo”, añadió Sans. Entre sus próximos proyectos apuntan crear "un Tricicle femenino con tres buenas payasas o actrices cómicas". El humor sin palabras de Tricicle, pura orfebrería gestual, no es fácil de reproducir. Y les consta pues han tenido compañías clónicas masculinas. Pero este proyecto, sería diferente. “Nuestros propios espectáculos serían otros interpretados por mujeres”, apuntó Gràcia.

Han dedicado el 90% de sus últimos años a Tricicle, grupo que formaron hace 39 años tras conocerse en el Institut del Teatre. Hicieron sus pinitos en el Llantiol. Después saltaron a la Sala Villarroel con 'Manicómic'. Su gran éxito llegó con un número dedicado a Julio Iglesias pero entre los momentos más memorables de su historia, más allá de los aplausos recibidos con espectáculos como 'Slastic', 'Exit', 'Terrific', 'Sit' y 'Bits', nunca olvidarán su actuación en el Estadi Olímpic, "que solo llenan los Rollings", recuerda Gràcia, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 1992.

CINCO MESES EN CARTEL



Aunque llevan desde el 2016 despidiéndose de su público con este espectáculo, la hora del adiós definitivo llega a Barcelona a partir de este jueves en el Teatre Victòria. Allí recalarán hasta el 24 de febrero con su aclamado ‘Hits’, un 'must' triciclero con los mejores gags de su carrera. La última media hora es de ‘traca i mocador’: un max-mix desternillante con sketches y guiños a todos sus espectáculos. "Estos 30 minutos son frenéticos, el publico acaba agotado. La risa es constante, y nosotros acabamos agotados de todo porque el esfuerzo es tremebundo", valoró Mir. “Es el espectáculo más largo y donde los gags están más concentrados. La gente ríe más de 400 veces”, añade el humorista que lo tiene todo calculado.

El Victoria, donde su carrera se consolidó con ‘Slastic’, es un teatro lleno de recuerdo para ellos. Aquí sus fans barceloneses les han visto crecer como artistas. Han compartido risas solos, acompañados de amigos, esposas y después, hasta con sus hijos. “Hay una parte del público que ha envejecido con nosotros pero también hay mucha gente joven que ha conectado con nuestro humor”, señala Mir. No es extraño que antes de iniciar la primera función ya hayan prorrogado.

‘Hits’ recoge lo mejor de cada uno de los ocho espectáculos de la compañía de mimo. Pero más allá de la selección hecha por ellos, dan la posibilidad al público de incluir números que no están. Basta pedirlos a través de su página web. “El espectáculo nunca es el mismo porque hay una parte que iremos cambiando cada semana en función de lo que solicite la gente”, explica Mir.

Después de Barcelona harán algunas actuaciones más en gira pero no seguirán más allá del 2019, cuando se cumpla el 40 aniversario del grupo. "Ya tenemos una edad aunque no lo parezca", bromeó Mir. “Aunque esto parece fácil, es un trabajo muy físico y preferimos retirarnos a tiempo y con elegancia, a que se note el desgaste”. Y Gràcia aclaró que su adiós nada tiene que ver con desavenencias personales: “Prueba de ello es que seguimos compartiendo el camerino".