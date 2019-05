Undersound Fest regresa junto al río Duero

La zona de San Prudencio, junto al río Duero, fue el escenario donde ayer se celebró el II UnderSound Fest, concretamente, en el mismo recinto en el que tiene lugar el Enclave del Agua. El evento comenzó a partir de las 17.30 horas y contó con la partipación de siete bandas con el objetivo de promocionar estilos musicales menos comerciales como el metal, hardcore, punk... El evento contó con una aceptable presencia de público a pesar de que la meteorología no fue muy halagüeña con frío y amenaza de lluvia.

The Lizards (Barcelona), The Guilty Brigade (Pamplona), Insaniam (Albacete), The W.A.B. (Vigo), Appraise (Barcelona), Grave Noise (Soria-Burgos) y Subcero (Soria) son los nombres propios de los siete grupos que se subieron ayer al escenario y lo dieron el máximo para un público completamente entregado. El año pasado fueron Non Gratta y Kolision los grupos que pusieron la nota soriana en el evento.

Undersound Soria es una asociación soriana sin ánimo de lucro, entre cuyos objetivos están la «promoción, difusión y fomento de la cultura referente a todos aquellos estilos musicales de carácter underground (que quedan relegados fuera del canal comercial, que se contraponen a los modelos oficiales comúnmente aceptados y que no constituyen un producto de consumo de masas), tales como el metal, hardcore, punk, etc., dando prioridad, haciendo partícipes e impulsando especialmente a aquellos grupos, bandas, artistas, etc., que quedan fuera de dichos canales comerciales».