'Vengadores: Endgame', llega la madre de todas las películas de superhéroes

Los 'blockbusters', casi por definición, son cuestión de tamaño. Y, por eso, cada vez que uno de ellos se estrena sus responsables tratan de convencernos de que se trata del mayor 'blockbuster' de la historia. En el caso de 'Vengadores: Endgame', eso sí, resulta difícil rebatir la hipérbole. Realmente esta es, al menos hasta la fecha, la película de superhéroes de más envergadura que existe. Con ella culmina lo que se conoce como el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), un ciclo de narrativas interconectadas a lo largo de 22 películas que de momento, en poco más de una década, han recaudado casi 19.000 millones de dólares en todo el mundo, y cuatro de las cuales figuran entre las diez más taquilleras de la historia -que 'Endgame' no se cuele en breve en el 'top 5' de esa lista resulta inconcebible-. En otras palabras, el MCU ha ganado el doble de dinero que toda la saga 'Star Wars', lo suficiente para rodar cada una de las ocho temporadas de 'Juego de Tronos' unas 25 veces.

Cierto que el valor artístico del catálogo de películas de Marvel puede ser cuestionado, porque quienes las acusan de haber jugado un papel instrumental en la estandarización del cine comercial no van cortos de argumentos -muchas de ellas son casi idénticas entre sí-. Pero su impacto cultural no puede ser pasado por alto. Los espectadores no van a verlas ni por sus actores ni por sus directores ni siquiera por sus personajes. Van a verlas porque componen una narrativa tan intrincada que cada historia individual es necesaria para entender la mitología en su conjunto. Tanto la trilogía 'El señor de los anillos' como la saga Harry Potter, es verdad, ya pusieron a prueba durante cuánto tiempo era el público capaz de seguir a sus personajes predilectos; pero ni la una ni la otra prepararon a los fans para el dolor que debió causarles ver cómo la mitad de los superhéroes que llevaban más de una década venerando eran volatilizados al final de 'Vengadores: Infinity War' (2018), cuando el villano Thanos borró la mitad de la vida en el universo con un chasquido de dedos.

EL PRECIO DE LA VICTORIA

Si usted está leyendo este artículo probablemente haya pasado el último año elaborando teorías sobre qué idearían los directores Joe y Anthony Russo para recuperar a esos personajes: quizá no estén realmente muertos, o quizá 'Endgame' recurre al viejo truco del viaje en el tiempo para deshacer el estropicio. Por lo pronto, se sabe que héroes fallecidos en 'Infinity War' como Spider-Man o Black Panther volverán en próximos episodios de la saga -de hecho, la próxima aventura en solitario del Hombre Araña se estrena en solo tres meses-, así que la siguiente frase no sorprenderá a nadie: al final de 'Endgame los héroes ganan'. ¿A qué precio? Esa es otra cuestión.

Dicho de otro modo, el MCU seguirá adelante después de esta película, pero aun así su conclusión funciona a modo de despedida. Se espera, por ejemplo, que varios de los actores principales de la saga digan adiós a Marvel tras ella. Chris Evans ya ha anunciado que lo deja. También de Robert Downey Jr. se espera que cuelgue el traje. A Chris Hemsworth se le acaba contrato.

EL FUTURO

¿Qué futuro le espera a este universo cinematográfico una vez ausentes sus héroes más paradigmáticos? En algún momento llegarán películas como 'Viuda Negra' o 'The Eternals', y se espera que Black Panther, Capitana Marvel, Spider-Man y Doctor Strange forme el núcleo duro de los Vengadores a partir de ahora. Asimismo, es posible que Marvel deje por un tiempo de complicar su mitología fílmica para centrarse en historias individuales más pequeñas e íntimas pero, es eso posible si se quiere satisfacer a un público acostumbrado a que cada película sea más -en todos los sentidos- que la anterior?

Hay otros factores que condicionarán la evolución del MCU en los próximos tiempos. Ahora que Fox ha sido adquirida por Disney, de entrada, se da por hecho que sagas icónicas de la productora como X-Men y Los cuatro fantásticos serán objeto de sendos 'reboots' y alojadas en algún hueco junto a guardianes de la galaxia y doctores extraños; también a Deadpool se le buscará acomodo. Y conviene recordar que en solo unos meses verá la luz la plataforma de streaming Disney+, y que para llenarla de contenidos ya se ha dado luz verde a la producción de teleseries centradas en rostros conocidos como Ojo de Halcón y Loki -ahí va otra prueba de que algunos personajes que murieron en Infinity War no seguirán muertos mucho tiempo-. En otras palabras, 'Endgame' es tanto un final como un nuevo principio.