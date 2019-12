Un 2019 bastante irregular

El Numancia cierra el 2019 caracterizado por la irregularidad de su trayectoria. El equipo soriano protagonizó una deriva en la segunda fase del campeonato liguero del anterior ejercicio hasta consumar la permanencia en los últimos partidos disputados. Progresivamente, el equipo de Aritz López Garai se metió en problemas cuando contaba con un colchón de seguridad antes de la recta final de la temporada. La victoria frente al Alcorcón en la jornada 38 y los tres puntos del partido no disputado ante el Reus dos semanas después aliviaron al equipo soriano, que aseguró su continuidad en la categoría en la penúltima cita con el empate en Zaragoza. La comparación respecto a la situación de un año antes no se sostiene porque el club vivió momentos de euforia pese a no conseguir el ascenso acariciándolo hasta el último momento y en esta oportunidad la afición terminó alicaída con la trayectoria de su equipo, metido en problemas casi hasta el final de la temporada para cerrarla en el puesto decimoséptimo con 49 puntos, a cuatro del descenso. De los 23 partidos del tramo de la anterior campaña disputado en 2019, el conjunto soriano ganó en seis, incluido el que no disputó ante el Reus, empató en nueve ocasiones y perdió en ocho. Un total de 27 puntos para llegar a la cifra final de los 49.

La era López Garai se cerró con el final de la temporada pese a que en febrero había renovado su vinculación y, a partir de ahí, se alumbró el nuevo proyecto con Luis Miguel Carrión al frente. Después de un complicado inicio de la temporada con dos derrotas consecutivas, el conjunto rojillo comenzó a encadenar resultados favorables, más empates que victorias, para rematar ocho jornadas sin perder. Una racha en la que demostró la dificultad que encuentran sus rivales para superarle, pero también sus problemas para ganar partidos y, sobre todo, fuera de Soria. Si el curso anterior solo ganó un partido a domicilio, en la presente ya acumula dos, los tres en el año que nos abandona. A partir de estas victorias como visitante, las posibilidades de mejorar las rachas quedan abiertas. Con dos partidos seguidos en casa, el Numancia mejoró sus números a finales de octubre e inicio de noviembre. El techo de la clasificación, quinto puesto, una vez consumado el partido ganado, tercero de manera consecutiva, frente al Sporting en Gijón.

La irregularidad del equipo soriano le situó en una dinámica totalmente opuesto. Si durante esta fase fue capaz de firmar cinco semanas sin perder, acto seguido sumó tres sin ganar, con dos derrotas y un empate, que le llevaron a salir de la zona de promoción de ascenso y ubicarse en la parte media de la clasificación. La recta final del año remarca también esa faceta de irregularidad. Capaz de derrotar a dos de los conjuntos más impactantes de la competición como son el Girona, por la composición de su plantilla y equipo y sus posibilidades para alcanzar el objetivo claro de volver a Primera, y el Cádiz, con una primera vuelta casi de récord que le permite mirar al ascenso desde su posición de líder, luego puede perder en la primera ronda de la Copa ante un buen equipo de Tercera como es el Ceuta. La montaña rusa en la que parece instalarse el conjunto soriano, que cierra esta parte de 2019, la de la presente campaña con 21 partidos jugados en Liga (ocho victorias, ocho empates y cinco derrotas) y uno en Copa con derrota.

Entrenamiento

La segunda jornada de entrenamiento tras la vuelta de las vacaciones permitió observar que Alberto Escassi y Carlos Gutiérrez no se encuentran aún en plenas condiciones para incorporarse al trabajo del grupo. El malagueño se recupera de unas molestias en el pubis y en el cuerpo médico tiran de prudencia a la hora de fechar su vuelta. El jugador terminó la sesión con buenas sensaciones, pero es un paso más en su recuperación antes de mirar hacia el partido del próximo domingo. No quieren pasos atrás en su rehabilitación. Carlos Gutiérrez tampoco trabajó con el resto de jugadores y también se espera la evolución de su rodilla. Oyarzun, por su parte, completó parte de la sesión y sigue mejorando.