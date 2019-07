Cerrada la temporada, el CDNumancia cumple 22 campañas de manera ininterrumpida sin fallar. Sin perder posición en el fútbol profesional, ya en Primera como en Segunda división, su hábitat más habitual en este fase contemporánea de su historia. Una trayectoria que ha coincidido con su edad de oro donde ha alcanzado sus mejores gestas deportivas, un reconocimiento y respeto unánime entre el resto de sus adversarios y una línea de actuación en la gestión económica en la que se miran a modo de espejo muchos de los clubes modestos y también otros que no lo son tanto. Sus ascensos a Primera, su continuidad a lo largo de estos dos decenios sin perder la categoría en Segunda y sus progresivos balances positivos a la hora de cerrar cuentas cada ejercicio han marcado al club soriano en su búsqueda de dar fiabilidad a su objetivo de la permanencia para seguir vivo en el fútbol profesional. El Numancia se sustenta como club a través de su estancia en el fútbol profesional, cada año más complicado para uno de los equipos más modestos de la categoría, pero necesario para mantener su actual estructura y vigencia.

Todo comenzó un Domingo de Calderas de 1997. La fase de ascenso a Segunda división de esa campaña culminó con el salto de calidad del Numancia hacia el fútbol profesional. Un año antes, el equipo soriano levantó la admiración de todo el mundo futbolístico con su inolvidable hazaña de superar a tres clubes de Primera en la Copa del Rey. La eliminación a manos del Barcelona reforzó más si cabe la figura de un enorme David numantino ante el invencible Goliat blaugrana. El empate en el enfrentamiento de ida de Los Pajaritos y el gol de Barbarin que adelantó al conjunto soriano en la vuelta del Camp Nou quedan en el recuerdo de un relato histórico superado posteriormente. El ascenso a Segunda en el último partido frente al Recreativo de Huelva en la promoción de 1996-97 y la permanencia una campaña después mostraron la intención del club soriano de dar carrete a su estancia entre la elite. Un paso más en ese propósito lo logró al siguiente curso, 1998-99, ascendiendo a Primera división por primera vez en todos sus años de existencia. Si complicado se presentaba el ascenso para un equipo humilde, modesto, novato y sin apenas experiencia en la categoría, no descender en su primera temporada en la máxima competición aparecía como una hazaña de dimensiones enormes. Rompió con todos los pronósticos y observó desde la permanencia lograda una jornada antes del final de la liga como tres conjuntos de enjundia, con un palmarés envidiable caían a Segunda:Sevilla, Betis y Atlético de Madrid. Un año más en lo más alto para seguir ampliando su mejor versión y festejando éxitos.

A lo largo de todos estos años, no siempre ha convivido con la alegría aunque el hecho de participar entre los más destacados es para no apearse de un estado de euforia. Los reveses también se han presentado, como el primer descenso en el temporada 2000-01 o la luchada y sufrida permanencia una temporada después. Todo superado, una vez más, por el carácter competitivo y ambicioso de un club que no se empequeñece ante la adversidad. En las temporadas, 2004-05 y 2008-09 repitió gesta con dos ascensos más. El tercero, además, redondeado con el título de campeón de Segunda. Paso efímero en ambas ocasiones por Primera división para descender un peldaño, a Segunda, donde ayer cerró su décima temporada consecutiva, 18 ejercicios en los últimos 22 cursos cubiertos. El objetivo de la salvación marca su paso a lo largo de los años con excepciones sonadas e intentos de recuperar gestas. En la temporada anterior a la recién finalizada, el Numancia acarició su cuarto ascenso, frustrado por el Valladolid en la serie final por la promoción de ascenso. Un pico alcanzado antes de una temporada en la que ha luchado por evitar males mayores en forma de descenso que le ha llevado a protagonizar la segunda peor puntuación desde que se instaló en el fútbol profesional y ya son 22 campañas.

Permanencia

Antes de comenzar la pretemporada y después de cómo transcurrió la recién finalizada, el propósito del club soriano para el siguiente ejercicio es el de buscar la permanencia para dar continuidad a esta serie de años entre los mejores clubes del panorama futbolístico nacional. Un objetivo que no está reñido con el carácter del club soriano, capaz de haber protagonizado momentos estelares. La ambición y la competitividad han marcado su trayectoria y son un rasgo que le caracteriza a la hora de afrontar los retos exigidos al inicio de cada temporada. La permanencia se observa como un objetivo para que el club sobreviva con su actual estructura.