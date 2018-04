Las 38 muescas de Arrasate

Jagoba Arrasate afronta su tercera temporada al frente del banquillo del C.D. Numancia y, después de la victoria del pasado sábado ante el Córdoba, puede presumir de ser el entrenador con más partidos ganados con los rojillos en la categoría de la Segunda División, un total de 38. El de Berriatua iguala los números marcados por Gonzalo Arconada en sus dos campañas como míster numantino. Arrasate ha necesitado de 117 partidos, mientras que Arconada sólo necesitó 84.

Arrasate tomaba las riendas del Numancia en la campaña 2015-2016 para finalizar el curso en la décima plaza con 57 puntos. Los rojillos lograban 13 triunfos, 18 empates y 11 derrotas. El principal hándicap del equipo, situación no desconocida esta temporada, estuvo en la dificultad de ganar fuera de casa.

El ejercicio pasado se bajó el rendimiento con respecto al primer año de Arrasate en el banquillo y el Numancia no sellaba la permanencia en la división de plata hasta la penúltima jornada. Los sorianos sumaban 50 puntos y después de las 42 jornadas acumulaban 11 partidos ganados, 17 empatados y 14 derrotas.

Los números de los numantinos de la temporada pasada ya han sido superados en la actual. Los de Arrasate han pasado de la barrera de los 50 puntos y son ya 14 las victorias acumuladas, con nueve empates y diez derrotas.

Por su parte, Arconada llegaba a las 22 victorias en su primer año como entrenador numantino en la campaña 2007-2008, el ejercicio del último ascenso a Primera División. El Numancia finalizaba la Liga como campeón con 77 puntos y más de la mitad de los partidos jugados los ganó. En la segunda presencia de Arconada en el banquillo soriano, curso 2009-2010, conseguía 16 triunfos, 11 empates y encajaba 15 derrotas. El Numancia finalizaba el campeonato como octavo clasificado con 59 puntos.

Arrasate aterrizaba en el Numancia en verano de 2015 con la vitola de haber entrenado a la Real Sociedad en la Liga de Campeones y en Primera División. Llegaba con Bittor Alkiza como segundo y con el play off de ascenso en el horizonte, aunque el verdadero objetivo era conseguir la permanencia en la categoría de plata. La salvación se alcanzaba de forma holgada aunque la promoción también se quedaba demasiado lejana. El Numancia acababa en la décima plaza con 57 puntos en una campaña en la que comenzó arrasando con dos victorias seguidas para colocarse líder en las primeras jornada del campeonato. Pero el equipo rojillo fue de más a menos y tuvo que conformarse con no sufrir para asegurar su continuidad en Segunda División.

En la temporada pasada el objetivo de la salvación se complicó más de lo esperado y el Numancia de Arrasate tuvo que esperar a la penúltima jornada para respirar aliviado en la tabla. El empate a cero en Huesca iba a ser definitivo para un conjunto soriano que cerraba el curso con una dolorosa derrota ante el Mirandés en Los Pajaritos. El Numancia finalizaba el ejercicio en el puesto decimoséptimo con cincuenta puntos, sólo dos de colchón sobre las posiciones de descenso.

El actual Numancia ha generado mucha ilusión ya que desde la octava posición se encuentra a sólo un punto de la zona de promoción de ascenso.

El club organiza viaje a Alcorcón

La victoria del pasado sábado ante el Córdoba permitió al C. D. Numancia alcanzar los 51 puntos en la clasificación a falta de más de dos meses y nueve partidos para la finalización del campeonato liguero en Segunda división. Este éxito no debe pasar inadvertido para la afición rojilla, aun habiendo sido repetido durante las dos últimas décadas. El C. D. Numancia asegura su permanencia una temporada más en el fútbol profesional y, lo que es más importante, tiene nueve semanas por delante para permitirse un sueño y luchar por cosas mucho más bonitas en este apretado final de campaña que se avecina.

Por ello el club, que es ambicioso ante esta situación, quiere hacer lo posible para mantener este estado de ilusión e inercia positiva y ha acordado organizar desplazamiento a Alcorcón para el próximo sábado. Aquellos aficionados que quieran ir al Municipal de Santo Domingo para animar al equipo podrán hacerlo por el módico precio de 15 euros. Esta cantidad incluye el autobús y la entrada para asistir al partido.

Para adquirir su billete y su entrada, el aficionado que así lo desee, deberá acudir a la agencia Halcón Viajes de la capital, situada en calle Numancia, 47, desde esta misma tarde en horario 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.00 horas. El plazo para solicitar esta oferta concluye el jueves día 5 de abril a las 20.00 horas y tan sólo se cuenta con 280 localidades. La salida de los autobuses tendrá el lugar a las 10.00 horas del sábado día 7 desde el parking de Los Pajaritos, regresando a Soria a la conclusión del partido.