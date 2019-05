Álvaro Belizón, Beli, fue el autor del gol de la victoria del Numancia B en el encuentro de ida del play off de ascenso ante el Laredo. Un tanto que da ventaja a los rojillos de cara al partido del sábado en la localidad cántabra. El jugador gaditano está convencido de la clasificación del filial a la siguiente ronda y para ello apuesta por «mantener nuestras señas de identidad». Beli huye de cualquier conservadurismo en la vuelta y se muestra contundente al asegurar que «a Laredo iremos a ganar».

El Numancia fue muy superior a su rival el pasado sábado y por ello el 1-0 «nos dejó un sabor agridulce porque perfectamente pudo ser un 3-0. Ellos también tuvieron alguna ocasión, pero fuimos mejores», comentaba el mediapunta.

Beli tiene muy claro que el Numancia B logrará el billete a la siguiente fase de la promoción si desarrolla el juego y el nivel exhibido en la ida. «Si no bajamos el pistó pasaremos», indicaba el futbolista. El andaluz se refería a la importancia de anotar un gol a domicilio para inclinar la balanza. «Si somos capaces de marcar creo que la eliminatoria no se nos escapa», apuntaba.

El Laredo confirmó en Soria que es un equipo muy físico y que con un juego directo tiene en la estrategia y en el balón parado a algunas de sus armas principales. «Todo lo contrario que nosotros», afirmaba Beli. Para contrarrestar este potencial cántabro el Numancia B tiene que seguir apostando por la filosofía que ha venido desarrollando a lo largo de la temporada. «Tenemos que ser nosotros mismos y hacer nuestro juego. Desde el primer minuto tenemos que apostar por el juego combinativo y ofensivo», recalcaba el atacante de San Fernando.

Beli, uno de los efectivos de la plantilla rojilla con más calidad, se antoja como fundamental en esta fase de ascenso después de que en la recta final de la temporada regular una lesión le mantuviera algunas semanas en el dique seco. «La lesión la tengo ya totalmente olvidada. Personalmente estoy muy contento con el gol del sábado al aprovechar un buen centro de Moha». Beli cumple su segunda campaña en el filial numantino y durante este curso, especialmente en la primera parte del mismo, fue habitual en los entrenamientos del primer equipo.

Once goles con la firma gaditana

Beli acumula once goles en la presente temporada y es el segundo máximo anotador del Numancia B, sólo el delantero Jordi Ferrer tiene mejores números de cara a la portería contraria. Beli viene jugando en la mediapunta, aunque Alex Huerta lo ha utilizado en alguna ocasión en la banda izquierda. A sus 23 años cumple su segunda campaña como rojillo y el próximo 30 de junio acaba contrato. Sobre su futuro no sabe nada pero le encantaría seguir en Soria defendiendo los intereses del club numantino. Beli recaló en las filas sorianas en verano de 2017 procedente de la cantera del Villarreal. Para Huerta es uno de los fijos en el once inicial y en Laredo todo apunta que continuará en la mediapunta. Los rojillos recuperan para el partido del sábado, a las 18.00 horas, a su delantero Jordi Ferrer después de que el pasado fin de semana causase baja debido a unos problemas físicos que tuvo en el enfrentamiento ante la Cebrereña, en la última jornada de la Liga regular en la que el Numancia B alcanzaba la cuarta plaza de play off. Los sorianos no tienen a estas alturas de semana ninguna baja para el desplazamiento a Cantabria.