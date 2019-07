Aarón Ñíguez, en la lista para reforzar el extremo

El C.D. Numancia tiene confirmados dos fichajes para la próxima temporada como son el defensa central Admonio Vicente y el mediapunta Albiach, además de los canteranos Ander, Marcos y Jara que suben al primer equipo. La secretaría técnica que dirige César Palacios sigue sondeando el mercado y el nombre de Aarón Ñíguez está encima de la mesa para reforzar el extremo derecho. Un futbolista con calidad y experiencia en Segunda División que está en la agenda rojilla.

Aarón Ñíguez, de 30 años de edad, ha militado en varios equipos del fútbol español como Valencia, Xerez, Celta, Elche o Recreativo de Huelva, aunque el Tenerife y el Oviedo fueron sus dos últimos conjuntos en España antes de iniciar su aventura en el fútbol de Malasia. De familia de futbolistas, su padre José Antonio Ñíguez y sus hermanos Saúl Ñíguez y Jonathan Ñíguez también han sido profesionales. Comenzó jugando en el Caja de Elche, un club local de la ciudad de Elche del que pasó al Valencia C. F. cuando tenía tan solo 11 años.

Tras el paso por las categorías inferiores del Valencia C. F. Aarón debutó con el primer equipo, el 5 de diciembre de 2006, en la Liga de Campeones de la UEFA 2006-07 ante la Roma. Pese a su debut en la Liga de Campeones Aarón no disputó ningún partido en la Primera División. La temporada 2007-2008 la comenzó jugando cedido en el Xerez pero en el mercado de invierno cambió el Xerez C. D. por el Iraklis F. C. de la Superliga de Grecia, también como cedido. En agosto de 2008, Aarón Níguez fue cedido por el Valencia al Glasgow Rangers durante dos años, reservándose este último una opción de compra. Al final del primer del año, tras no contar mucho en el club escocés, para la temporada 2009-2010 llega cedido al Celta. La campaña siguiente fue cedido al Recreativo de Huelva y en 2011, al finalizar su relación contractual con el Valancia, fichó por el Almería. En 2013 rescindió su contrato con el Almería y fichó por el Elche, el club de su ciudad natal, para jugar en Primera.

En 2016 ficha por el Tenerife con el objetivo de pelear por el ascenso y cumpliendo con su palabra de fichar por los tinerfeños si no conseguía equipo en Primera División. En 2017 ficha por el Real Oviedo por dos temporadas. En noviembre de 2018 se incorporó al Johor de la Superliga de Malasia, después de rescindir su contrato con el club asturiano.

Aarón participó en el Campeonato Europeo Sub-17 de la UEFA de 2006 con la selección española sub-17 anotando dos goles. También fue un miembro clave del equipo que se proclamó campeón del Campeonato Europeo de la UEFA Sub-19 de 2007 con la selección sub-19 española.

El 18 de noviembre de 2008 hizo su debut con la selección española sub-21 contra la selección portuguesa sub-21. Ha sido internacional sub-21 en 3 ocasiones.