La Maratón de Sevilla se rindió ayer a Abel Antón 20 años después de que el fondista de Ojuel se proclamara en el estadio olímpico de La Cartuja doble campeón del Mundo de los 42,197 kilómetros. El soriano, al que arroparon un centenar de atletas de la provincia, terminó la prueba con una marca de 4h02:39. No pudo cruzar la línea FermínCacho. El campeón olímpico de 1.500 metros en Barcelona’92, que corría con el dorsal 92, fue también protagonista junto a Antón, ya que fue entrenado por su compañero para volver a calzarse las zapatillas y correr su primera maratón. Pasó el kilómetro 20 en 2h09:12. Ambos disfrutaron la jornada del sábado de una comida en la Casa de Soria en Sevilla en la que fueron homenajeados por cerca de 150 sorianos, muchos de ellos corredores. Una cita que sirvió para festejar además el 50 cumpleaños del de Ágreda.

El próximo 28 de agosto se cumplirán 20 años de aquel doble campeonato del Mundo inédito entonces con el que Antón escribió con oro su nombre en la historia del atletismo. Ayer, en la 35 edición de la Zurich Maratón de Sevilla, la organización quiso homenajear al soriano. Para ello, repartió a quienes llegaron a meta una medalla con la figura del fondista y retirará el dorsal 345, el mismo que llevaba en 1999 y el que llevaba ayer.

Junto a Antón había ayer en la línea de salida un centenar de deportistas sorianos, que estuvieron arropando al de Ojuel. Entre ellos, el oro olímpico soriano Fermín Cacho, quien enfrentaba un reto mayúsculo al hacer frente a sus primeros 42,197 kilómetros en su vuelta a las zapatillas. Cacho contó con la ayuda de Abel Antón hasta el momento de verse obligado a dejar la carrera en el kilómetro 21, cuando muscularmente el cuerpo le dijo «basta», según relató a Europa Press.

El mediofondista español, que celebró su aniversario el día anterior, prometió revancha para 2020 y hacerse con el #Reto123CachoYAnton de Banco Santander después de conseguir correr la media. Esta iniciativa, de la Antón es embajador, llevó al de Ojuel hacer de liebre de unos 100 corredores y a terminar la maratón en 4h02:39, un récord para el fondista. «Es la primera vez en mi vida que he corrido cuatro horas seguidas. Ni siquiera lo había hecho en un entrenamiento, pero estoy muy satisfecho de haber hecho de guía del grupo de Banco Santander y también de Fermín Cacho, aunque no ha conseguido terminar la carrera», aseguró Antón, quien dijo de su compañero que «la preparación era buena pero un maratón es algo muy serio, y lo importante es que Fermín ha entrenado y ha vuelto a correr después de muchos años».

Cacho, por su parte, advirtió que le había hecho «mucha ilusión volver y ver que sí se puede». Dijo: «Dejé el atletismo un poco quemado y hoy recorriendo las calles de Sevilla me ha dado tiempo de ir pensando la de cosas que no se pueden echar a perder. Para mí ha sido la mejor experiencia y si no es por Abel no estoy aquí. A partir de ahora, estoy seguro de que habrá más retos».

El maratón de Sevilla se convirtió este domingo en un homenaje a Abel Antón, en el 20 aniversario de la conquista de su oro mundial –el segundo y consecutivo de su cuenta tras el de Atenas– de 1999 logrado en la capital hispalense. «Poder correr con Fermín ha sido fantástico. La gente venía a tocarnos y abrazarnos y a Fermín a darle ánimos. Ha sido emocionante, los sevillanos me tienen como a uno más y yo me siento muy feliz», afirmó.