Abel Antón vuelve a (su segunda) casa

Dicen quienes lo vieron entonces que es difícil olvidarse de aquel momento en el que Abel Antón se adelantó para beber agua en un avituallamiento de la maratón de Sevilla de 1999 y, justo cuando su inmediato perseguidor, el italiano Vincenzo Modica, hacía lo propio, cambió de ritmo como si no llevase ya 37 kilómetros en sus piernas. Para entonces, el Estadio Olímpico de La Cartuja ya estaba lleno y los espectadores no podían sino mirar girados hacia las pantallas que retransmitían cómo un exultante corredor español daba caza poco después al japonés Sato, entonces primero y a la postre tercero, y avanzaba sin dudar hacia la meta en una tarde de agosto abrasadora en la que la táctica, en este caso soriana, fue la gran vencedora. «Fue justo en la Torre del Oro, que me acuerdo perfectamente», apunta el atleta soriano, que se retiró a los 38 años y cumplió el pasado octubre 56. La causalidad, en este caso, fue la que hizo que bajo la inmensa figura de este destacado edificio con nombre de metal precioso el soriano forjase una presea de la misma calidad. Una medalla que supuso su consagración en el atletismo como el primer atleta en conseguir dos oros en Campeonatos del Mundo de maratón. Una hazaña inédita entonces y de la que celebra su 20 aniversario este fin de semana en el XXXV Zúrich Maratón de Sevilla, cita que reúne a 12.500 corredores, un centenar sorianos, y que está dedicada a la figura de Antón. Incluso repartirán una medalla con su relieve y retirarán el dorsal 354.

