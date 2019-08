Admonio Vicente no llega

La lista de bajas para el partido de mañana se centra en los dos lesionados, Nacho Sánchez, Néstor Albiach, que el pasado miércoles se sometió a una intervención en la rodilla que le dejará fuera varias semanas, y Admonio Vicente, pendiente de una prueba médica porque se ha quejado de una molestia en la zona muscular que le ha dejado fuera del grupo durante casi toda la pretemporada. «Lo de Nacho no es tan grave como lo que pareció al principio cuando sufrió la entrada. Es una rotura de uno de los ligamentos, pero no tan importante como pensamos. Me asusté en un principio», reconoció Luis Carrión, que se habló sobre la utilización del VAR. «Si queremos proteger al futbolista... entró a destiempo, fue fortuita la entrada, no quiso hacerle daño, pero entró a destiempo, y lo tendré lesionado dos o tres semanas. Hay que proteger a los jugadores. No me gusta tanto parón, creo que benefició al Alcorcón. Nos tenemos que adaptar y es complicado», indicó el técnico. Sobre el estreno del VAR, comentó que «me gusta la tecnología porque se igualará la competición y todo será más justo, pero debe mejorar con tanto parón. Se jugó poco durante la segunda parte y nosotros somos un equipo dinámico y no nos beneficia. Me parece una buena herramienta, quita errores porque el penalti igual no lo ve el árbitro, pero debería ser más dinámico», destacó Luis Carrión.