Entre el agravio y el engaño. El vicepresidente del CDNumancia, Eduardo Rubio, manifestó su sorpresa y un tanto su malestar tras conocer la noticia sobre la contratación de Manu del Moral por el Nástic de Tarragona. El jugador jienense pidió por motivos personales a los rectores del club soriano que le liberaran del año que les unía por contrato (un año), para acercarse a su familia. Del Moral ha firmado recientemente por el club catalán y la sorpresa en el seno del Numancia es mayúscula. «Nos remitimos a la nota de prensa de final de temporada en la que poníamos en conocimiento cómo estaba la plantilla a efectos contractuales. Manu del Moral nos pidió salir por motivos personales. Y no hay más. Luego, queda en cada uno la opinión que quiera tener», señaló el vicepresidente ayer a modo de declaración del club en la sala de prensa de Los Pajaritos, justo antes de la presentación del último fichaje rojillo, Alejandro Sanz. La postura del club podría situarse entre el agravio y el engaño, preguntado el rector rojillo sobre cómo han recibido la noticia. «Cómo nos vamos a sentir. No sé si agraviados o engañados. No lo sé. En él está y en cada uno cómo interpretarlo», señaló Rubio, que insistió en que el club le facilitó la salida al aducir el jugador motivos personales. «Nos explicó que sus motivos eran personales para estar cerca de su familia ya que había tenido un niño recientemente y aquí estaba solo. No puedo decir otra cosa», comentó escuetamente el rector rojillo, que quiso dejar clara la situación y la postura del club y del jugador respecto a su marcha de Soria.