El agredeño Iván Martínez estará en el Mundial sub 17

El agredeño Iván Martínez ha sido convocado por la selección española para disputar el Mundial sub 17, que se celebrará en Brasil del 26 de octubre al 17 de noviembre. El portero de Osasuna Promesas ha vuelto a ser incluido en la lista de David Gordo, al igual que ocurrió en el Europeo disputado en el mes de mayo. Así, Iván Martínez se concentrará con el combinado nacional en los próximos días para buscar el título de campeón del mundo.

Tras conocer la noticia, Iván Martínez ha dicho que «era una noticia que la estaba esperando desde hace unos días. No era algo seguro y, bueno, la he recibido con mucha ilusión en mitad del entrenamiento, con la felicitación de los compañeros. Ha sido una pasada». Además, ha agregado: «Por una parte, la espinita clavada que me dejó el Europeo, la forma en la que nos eliminaron, y por otra parte una ilusión grandísima y que muy pocas veces o ninguna la voy a volver a vivir una experiencia así».

Además de Iván Martínez hasta tierras brasileñas también se desplazará un viejo conocido del fútbol soriano como es José Antonio Culebras. El de Puertollano viene trabajando en la Federación Española de Fútbol como tutor académico de las selecciones de las categorías inferiores.

El talentoso atacante canario ‘Pedri’, quien continúa cedido en la UD Las Palmas tras su fichaje por el FC Barcelona, encabeza la lista de 21 jugadores que representarán a España en el Mundial sub 17de Brasil en ausencia del barcelonista Ansu Fati. Confirmada la ausencia de Ansu Fati, el seleccionador español de categoría sub-17, David Gordo, apostó por una convocatoria de 21 jugadores, «continuista» con respecto al último Europeo. «Hay dos jugadores que son baja por lesión e incorporaciones de jugadores que han ido destacando desde el pasado mayo. El perfil es muy parecido al que hemos tenido siempre».