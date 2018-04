Aitor blinda la portería un año más

Aitor Fernández firmó ayer la ampliación de su contrato hasta junio de 2021. El portero guipuzcoano fichó en el verano de 2016 para dos temporadas y en poco más de un año ha renovado dos veces su vinculación con el Numancia. En febrero de 2017 amplió hasta junio de 2020 su contrato y ayer lo alargó hasta 2021. El club soriano blinda su portería con uno de los jugadores fijos en la pizarra de Jagoba Arrasate, uno de los exponentes del equipo rojillo que se ha metido en plena lucha por el ascenso en la última parte del curso.

La firma de ayer culmina unas negociaciones entre las dos partes que se han desarrollado a lo largo de las últimas fechas. Tercera ampliación en el presente año después de las de Ripa y Larrea. «Llevamos tiempo hablando. Yo estaba centrado en la temporada, en intentar hacer play-off, pero hemos llegado a un acuerdo, el club me ha demostrado mucho y yo intentaré devolverle la confianza», explicó el portero, que no ve esta ampliación como una maniobra para catapultar su carrera deportiva. «A día de hoy mi única idea es seguir en el Numancia. Tengo contrato hasta 2021 y estoy muy contento aquí. Y lo que me ocupa es intentar ascender con el Numancia y continuar con la buena temporada que estoy haciendo», reconoció.

Salvada la categoría, desde la caseta numantina los mensajes que se lanzan abiertamente se dirigen al ascenso. Una oportunidad a la que se aferran por convicción y por resultados toda la plantilla rojilla. «Lo dije hace tiempo, creo que el objetivo era conseguir la permanencia. Eso está logrado y ahora debemos pisar el acelerador hasta el final. Esperemos que el motor no gripe, de momento no ha ocurrido, por lo cual esperemos dar ese susto a la gente y esa alegría a los nuestros», anunció Aitor, que insistió en la idea de mirar con ambición lo que resta de temporada. «Nuestro objetivo no era subir, pero nos hemos ganado la opción a soñar. Todos lo tenemos el sueño y poco a poco intentaremos hacerlo realidad», apuntó.

Para el portero, la ilusión y la fortaleza física deben acompañar al equipo en esta fase del campeonato. «Veo a la gente muy mentalizada, físicamente estamos bien y muy ilusionados, que siempre da un plus más de fuerza y energía. Mentalmente y físicamente, el equipo está muy entero y creo que podemos hacer grandes cosas este año», comentó.

Una vez que el Numancia afronta esta recta final dentro de los seis primeros, el calendario marcará las opciones reales del equipo que parte en estos momentos con la ventaja de depender de sí mismo para mantener su posición. «El partido del sábado es importante ya que si ganamos al Lugo lo distanciamos, además del golaverage. A día de hoy, este partido es el más importante de la temporada e intentaremos conseguir los tres puntos. La afición es importante para nosotros, como se demostró en Alcorcón en un partido cerrado, y con el aliento de la gente conseguimos la victoria. Espero que se note el sábado también. El calendario, a priori, nos favorece, aunque algunos de los rivales también se están jugando el descenso. Creo que tenemos que soñar en grande y ser ambiciosos. En nuestra mano está jugar el play-off, ahora estamos metidos y tenemos que seguir así», comunicó Aitor, que ha ampliado su contrato con el objetivo de jugar en Primera. «Ojalá sea así», señaló el portero, muy motivado con esa meta, al igual que el resto de la plantilla. Ese horizonte ya se vislumbró en Alcorcón y tendrá continuidad el sábado ante el Lugo.

Apurando la recuperación

A estas alturas de la temporada donde se juega todo y el Numancia se encuentra en plena lucha por un puesto entre los seis primeros, los efectivos no quieren dejar escapar la oportunidad de ser protagonistas en los próximos choques. El equipo soriano completó ayer una nueva sesión de preparación con vistas al partido del sábado ante el Lugo y en una de las partes de ese entrenamiento se pudo observar la participación con el resto de compañeros de Guillermo y Manu del Moral. Una buena noticia para el cuerpo técnico que tendrá en la zona de vanguardia un déficit de jugadores si no llegan a tiempo en su recuperación ambos efectivos. Ninguno de los dos apunta a titular, para ese puesto se encuentra Higinio el mejor colocado por encontrarse en plenitud física, no como sus compañeros. Sin embargo, Arrasate podría optar por tener, si muestran mejoría en las próximas fechas, a alguno de estos jugadores en el banquillo. Del Moral se encuentra en la cuarta semana de recuperación de una lesión muscular. Sin síntomas de recaída por el momento es un riesgo forzar por si la hubiera ya que eso le dejaría fuera del equipo, quizás, para el resto de la temporada. Guillermo tiene un problema articular y podría forzar su vuelta, no tan arriesgada, para estar a disposición del cuerpo técnico durante el enfrentamiento del sábado, de gran importancia.