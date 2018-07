Aitor dice que «sueño con jugar en Primera»

Real Sociedad, Levante o Betis han sido algunos de los clubes a los que se ha vinculado el futuro de Aitor Fernández. El portero tiene contrato con el C.D. Numancia hasta junio de 2021, pero su gran temporada no ha pasado desapercibida y muchos son los interesados que llaman a su puerta. El propio Aitor reconoce este interés y no se muerde la lengua cuando asegura que «mi sueño es jugar en Primera División». El meta quiere seguir creciendo profesionalmente y no descarta cambiar de aires. Eso sí, con destino a la máxima categoría del fútbol español.

«El sueño de todo futbolista es estar en Primera División». Con esta frase dejaba claro Aitor Fernández que su futuro podría estar fuera de Soria en el caso de que alguno de los clubes de Primera como Real Sociedad, Levante o Betis pongan encima de la mesa los 1,5 millones de euros que tiene el arquero como cláusula de rescisión para salir del Numancia.

El guardameta es muy claro en sus declaraciones y no quiere engañar a nadie cuando recalca su deseo de jugar en Primera División. El de Mondragón sí que destaca que «si este verano me muevo del Numancia es para jugar en Primera». Y es que varios clubes de Segunda también se han puesto en contacto con su representante para interesarse por la situación del jugador.

Mientras no se ejecute ese pago de 1,5 millones de cláusula, Aitor Fernández es efectivo rojillo y se debe a un Numancia que la próxima semana comenzará la pretemporada. «Me estoy preparando para llegar lo mejor posible la próxima semana a Soria. El día 12 estamos citados en la sede del club y ahora mismo es la única realidad», comentaba el vasco. Aitor, que indica que durante estas semanas no ha hablado con los dirigentes numantinos, dice que tiene contrato con el Numancia y que su intención es estar en Soria el próximo jueves día 12.

Uno de los clubes que más interés ha mostrado por contar con Aitor Fernández el próximo curso es la Real Sociedad, que en principio tiene la intención de dar salida a Rulli para que Moyá y el propio Aitor peleasen por la titularidad en la portería. En San Sebastián incluso dan por hecho que la Real pagará la cláusula al Numancia para reforzar la portería txuriurdin.

El interés del Levante por Aitor también viene de lejos y desde Valencia contemplan la opción de ejecutar el pago de 1,5 millones para contar con el guipuzcoano para la siguiente temporada. Incluso el Betis ha preguntado por la situación de Aitor Fernández una vez que Adán salía del club rumbo al Atlético de Madrid. Al portero numantino se lo rifan y su salida dejaría un buen pellizco en las arcas del club, aunque obligaría a mover ficha a la dirección deportiva.