Aitor Fernández: «En el play off no hay favoritos»

«Aquí no hay favoritos». Con esas palabras se expresó el portero rojillo Aitor Fernández al término del partido que el Numancia ganó ayer al Real Zaragoza (1-2) en su feudo, La Romareda, para seguir luchando por el ascenso a Primera división.

El meta rojillo, que se convirtió, como viene siendo habitual, en un seguro para los numantinos, confesó haber hecho un buen papel: «He hecho unas cuantas paradas que, por suerte, nos han dado la victoria».

Claro en sus declaraciones, Aitor no se olvidaba de todos los aficionados que ayer se dieron cita en La Romareda, sin pensar en el Lavalenguas, para aupar al Numancia hasta la siguiente fase: «Doy las gracias a la afición por el apoyo, porque esto lo hemos conseguido entre todos».

Era necesaria, dijo, esa fuerza extra porque el Zaragoza estaba jugando «muy bien». No era extraño para el meta soriano que el equipo maño «tiene un equipazo». Con ello advirtió que sabían que iban a tener sus ocasiones, pero que también lo iban a pasar mal. Al final, eso sí, todo se resolvió de cara para los de Arrasate. «Por suerte he conseguido hacer varias paradas y luego Diamanka nos ha dado el 1-2». Sin duda para Aitor «el play off es como si fuese otra competición». Y tiene claro que «aquí no hay favoritos».

Así, una vez acabado el encuentro, se mostraba «muy contento» y con la consideración de «descansar para el partido del miércoles».

Ayer, no obstante, era un momento para celebrar el pase a la final. «En el vestuario estamos más que contentos, aún no somos conscientes de que nos faltan dos partidos para ser jugadores de Primera división». Pronto tendrán que volver a poner los pies en la tierra los rojillos porque, como decía Aitor, va a ser necesario «pelear hasta el final» para conseguir el tan ansiado objetivo.

Sobre el posible contrincante, que ha de salir entre el partido que jugarán hoy Sporting de Gijón y Real Valladolid (20.30 horas), aseguró que el equipo no tenía «ninguna preferencia». «Nos da igual con quien juguemos».