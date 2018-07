Aitor Fernández ya es jugador del Levante

Como toda una revelación en el banquillo y tras una temporada para enmarcar, se antojaba difícil que no se terminara produciendo la salida de Aitor Fernández y el Numancia no ha querido impedir al meta guipuzcoano de 27 años cumplir el sueño de jugar en Primera división. La entidad rojilla había llegado ayer por la mañana a un acuerdo económico para traspasar al jugador por un equipo de la primera categoría. Ni el montante ni el destino fueron confirmados por el club soriano, no obstante, fuentes cercanas ya dieron por hecho ayer que el Levante es el agraciado en una operación similar a la sucedida con Íñigo Pérez y Osasuna. Es decir, que si bien la cláusula del cancerbero ascendía a un millón y medio de euros, la cantidad por la que el deportista abandona la disciplina soriana sería diferente, aunque no por encima. Habría primado, en este sentido, lo personal.

No ha habido ni se ha anunciado, hasta el cierre de la edición ayer, ninguna presentación oficial. En cualquier caso, la venta ya está cerrada y el Levante de Paco López, quien ya dirigió a Aitor en su paso por el Villarreal, se ha hecho por fin con los servicios de uno de los porteros más destacados de la Segunda división, por delante de otros equipos como la Real Sociedad o el Espanyol, que también habrían estado en la puja. Queda de este modo pendiente la titularidad en el conjunto rojillo, que ya trabaja en la incorporación de un efectivo con trayectoria, que aporte la seguridad que durante el último curso ha proporcionado el meta vasco al cuadro soriano.

La jornada ya se antojaba diferente por la mañana. Los de Aritz López Garai tenían previsto continuar con el plan de entrenamientos programado, pero en el césped del anexo de Los Pajaritos hubo una ausencia destacada. Fruto del acuerdo alcanzado, a falta de confirmación oficial, con el Levante, el Numancia autorizó a Aitor, renovado en abril hasta 2021, a ausentarse. A primera hora de ayer ya había un principio de acuerdo condicionado a que se formalizase por contrato firme y a que el meta pasase el reconocimiento médico en el club de destino. Con los trámites ya hechos, se espera que como muy tarde este lunes ambos clubes oficialicen el acuerdo y Aitor sea presentado ya como portero del Levante para la próxima temporada, la primera incorporación al bloque de Paco López.

Según las mismas fuentes del club rojillo, en la venta ha pesado más lo personal que lo económico y deportivo. Teniendo en cuenta la gran actuación del portero, que llegó al Numancia desde Segunda B y que este curso lo ha cerrado con 46 partidos disputados entre Copa, Liga y promoción de ascenso, la entidad numantina no ha querido enrocar las negociaciones para darle alas a un jugador con posibilidades y a pesar de que el Numancia, por su estabilidad económica, no se encuentra en necesidad de vender.