Aitor, un portero que suma puntos

La gran temporada del Numancia no se entiende sin la aportación de Aitor Fernández. El portero del Numancia se ha ganado a pulso el cartel de mejor jugador de su equipo por actuaciones como la última, por ejemplo, en La Romareda, pero no la única. En la eliminatoria frente al conjunto aragonés sostuvo el resultado con varias actuaciones estelares al inicio, sobre todo, de la segunda parte. Sus compañeros así lo entendieron y nada más finalizar el partido, todos se dirigieron a la portería para abrazar y festejar con Aitor la clasificación. Un gesto que demuestra el valor de un portero capaz de sentar al titular de la mundialista Marruecos, Munir Mohand, habitual en el once numantino en las campañas precedentes. La actuación de La Romareda resume el curso del guipuzcoano, autor de paradas destacadas, de las que no adornan una tarde de fútbol, sino de las que dan puntos reales y vitales. El Numancia ha ganado partidos en el área rival y no los ha perdido en la propia. Su temporada se encuentra a la altura del premio mayúsculo del ascenso.