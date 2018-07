Juan Carlos Sánchez fue presentado ayer como portero del Numancia tras comprometerse por dos temporadas. El meta balear estaba esperando al club rojillo, en vista de la más que previsible salida de Aitor Fernández –presentado también ayer como portero del Levante–, y ya cató el césped en el inicio de la segunda semana de pretemporada. «La verdad es que desde el primer momento que surgió la posibilidad, tanto César como el míster me transmitieron mucha confianza y así es imposible decir que no». El reto, no obstante, es importante, aunque el balear lo deja claro: «Aitor ya es pasado, ahora es Juan Carlos».

Como ya adelantó este medio en el día ayer, este portero de 30 años, 182 centímetros y 75 kilos nacido en Calviá (Mallorca) cuenta con una amplia experiencia en Segunda y Primera, ya que ha jugado en Villarreal, Elche, Albacete y Oviedo. En este último club terminó tras agotar el contrato este junio y tras una temporada en la que perdió la titularidad. Llega entonces a Soria libre de cargas y con un contrato de dos años.

El propio Aritz López Garai ya pidió que no se realizasen comparaciones, pero viene a ser imposible. «Al final está claro que las comparaciones siempre van a estar. Por suerte no soy nuevo en esto», advirtió el meta. No le viene de nuevo, dijo, porque ya le pasó algo parecido cuando llegó al Elche para sustituir a Willy Caballero. Y tampoco es un desconocido Aitor. «Lo conozco del año que conseguimos el ascenso juntos, en Villarreal. Es un gran portero, pero Aitor ya es pasado, ahora es Juan Carlos».

Con razón, el meta balear quiere poner un punto y a parte en el caso Aitor y guarda las distancias. «He venido a trabajar y a ayudar al Numancia, a mejorar, a intentar a ayudar al máximo…». El reto, eso sí, es mayúsculo. Con una actuación digna de ingresar en la máxima categoría del fútbol español, Aitor ha dejado el listón alto en un temporada, la 2017/2018, ilusionante para la familia numantina. Juan Carlos llega para hacer borrón y cuenta nueva. «No nos tenemos que olvidar que este año la categoría va a ser muy complicada y competitiva. No nos podemos dejar llevar por lo que pasó el año pasado, eso ya pasó y hay que seguir con humildad, con pasos firmes. En lo primero que hay que pensar es en los 45 puntos, los 50 y a partir de ahí ojalá podamos soñar como hemos soñado este año».

Una vez que supo del la atención que suscitaba en Soria, Juan Carlos llamó a Dani Nieto, también mallorquín y con quien comparte amistades: «Me dijo que es un pedazo de club, familiar, muy serio y hoy en día parece mentira, pero encontrar clubes así no es tan fácil y eso te da un empujón a la hora de tomar una decisión». Llega de este modo a un equipo que la temporada pasada veía desde la distancia como «se ganaba el respeto a base de domingo tras domingo». En el Numancia, dijo, «no ves nombres supercontrastados, pero pasan los años y siempre ves buenos futbolistas».

Contento tras la primera sesión de entrenamiento con el grupo, Juan Carlos no descarta estrenarse con el grupo numantino en el primer partido de la pretemporada, que se desarrollará en El Burgo de Osma ante el Huesca de Primera. Eso sí: «Eso lo tendrá que contestar el míster, yo espero que así sea, yo voy a hacer todo lo posible por ser el titular».

La titularidad es algo que, por lo visto, Juan Carlos va a tener sí o sí. Sin darlo por hecho, el joven y experimentado guardameta, que cumple con esos requisitos que andaban buscando en el Numancia, asegura que viene «sobre todo a aportar trabajo diario, a ayudar a la gente que es un poco mas joven, que tiene menos experiencia que yo». Dice Juan Carlos, refiriéndose a Gaizka Campos y Taliby, que «hay gente joven, pero con un potencial tremendo» y que no dudará en «echarles un cable».