Alberto Salas: «Si no juego al voleibol, es como si me faltara algo»

El Río Duero comienza hoy la temporada de Superliga en San Sadurniño, Galicia, y ayer viajaron 13 de los 14 jugadores. El que falta por sumar es Alberto Salas (13 de septiembre de 1984). Central, de Alparrache, uno de los grandes deportistas que ha dado el voleibol soriano y recientemente papá estrena el curso desde casa. Pieza clave en el vestuario celeste, hace ya unos años que decidió seguir los pasos de sus predecesores y ser agricultor, lo que implica que el deportista no suele poder meterse de lleno en la temporada hasta el mes de enero. El que fuera internacional con 21 años es además el último capitán que ha levantado un trofeo desde la Copa del Rey de la temporada 2007/2008.

Pregunta.- ¡En primer lugar, enhorabuena! ¿Cuántas miniequipaciones de voleibol tenéis ya en casa?

Respuesta.- (Se ríe) ¡Muchas gracias! De momento ninguna, porque es muy chiquitita, tiene 24 días, pero le van a ir cayendo seguro.

P.- Familia, trabajo y voleibol es una mezcla muy habitual en un deporte como este, aunque quizá esta temporada sea más especial por eso. ¿Cómo la abordas?

R.- Con mucha ilusión. Yo el voleibol ahora lo tengo como un hobby y lo afronto con mucha ilusión por estar con los compañeros, empezar una temporada nueva, los partidos, ver que el equipo que va mejorando bastante año a año... Y, además, al tener a la niña también me hace ilusión ir a Los Pajaritos y, aunque sea tan pequeña, que pueda estar ahí.

P.- Hace ya unos cuantos años que tomaste la decisión de apostar por tu trabajo como agricultor y el compromiso con el Río Duero sigue intacto. ¿Te consideras afortunado?

R.- El voleibol es un hobby, pero llevo haciéndolo desde pequeño y para mí si no juego al voleibol es como si me faltara algo. Así que sí que me considero afortunado, y es de agradecer al equipo, porque puedo hacer las dos cosas que me gustan: la agricultura, que es lo que he mamado desde pequeño por mi familia, y el voleibol, porque es lo que he hecho yo desde que empecé con el deporte.

P.- La tuya fue la última renovación este año. ¿Es difícil seguir conciliando conforme pasan los años?

R.- Lo que pasa es que ellos van conformando el equipo y siempre saben que si hay que echar una mano, estoy ahí para lo que haga falta. La verdad es que año a año espero que el equipo vaya a mejor y va a mejor, porque se va haciendo más profesional y se va mejorando la estructura del club. Entonces me dejan un poco al final por echar esa mano. Cuentan conmigo, pero cada año es lo que les digo: «Conformad la plantilla de manera que yo no tenga que ayudar mucho sobre todo al principio». Porque por mi trabajo no puedo ayudar de verdad casi hasta enero…

P.- Hablando de la profesionalización. ¿Crees que esa será la realidad del voleibol algún día?

R.- Sinceramente yo creo que no va a ser un deporte del todo profesional. Y no por parte de los clubes, que están haciendo un esfuerzo increíble por mejorar su estructura y la calidad del jugador tanto deportivamente como fuera de la cancha. Creo que falta mucho el apoyo de la federación. Deberían dar un paso al frente y vender más el voleibol, el producto y profesionalizarlo mucho más, que es algo que tienen pendiente.

P.- En estos últimos años hemos visto cómo se han creado dos competiciones en la Superliga, que son esos equipos con un presupuestos inalcanzables y el resto. ¿Como lo ves tú este curso?

P.- Poco a poco el bajón que tuvo el voleibol se revierte y va creciendo el nivel de la liga. Y a parte de que están los dos grupos, la zona media está muy, muy igualada. Otros años estaba muy claro quién iba a luchar por ser cuarto, quinto, sexto… Pero este año, y ya pasó el año pasado, va a ser complicado, porque hay muchos equipos que están mejorando su estructura, que están teniendo un poco más de ayudas, aunque pocas, y va aumentado la competitividad.

P.- Con una amplia trayectoria, internacional con 21 años, hace siete que regresaste a Soria y esta es tu decimosexta temporada en tu tierra. ¿Consideras que te has convertido en un pilar del vestuario?

R.- No sé si un pilar, pero sí que, sobre todo por mi experiencia, a día de hoy aporto más al equipo en el vestuario y en los entrenamientos que en la cancha, porque en la cancha no puedo estar siempre. Para mí lo primero es el trabajo y no puedo ayudarles siempre.

P.- ¿Y fuera del vestuario te consideras un referente?

R.- No un referente, lo que sí que es verdad es que Soria es pequeña y si vas a algún sitio dicen: «¡Mira, Salas, ese es el del voley!». Eso sí que hace ilusión, que los críos se fijen en deportistas como modelos para crecer y tener ciertos valores. Porque el deporte te aporta unos valores en la vida que son muy bonitos.

P.- ¿Te gustaría ver esos valores reflejados en la pequeña de la casa?

R.- Por supuesto que sí. Siempre lo he dicho, que cuando te preguntan si volverías en otra vida a hacer lo mismo, yo siempre digo que sí. Porque en una vida profesional de un trabajo normal no compartes tantas horas con otra gente de otros lugares, de otras ciudades, países. Con el voleibol viajas mucho, y con la selección vas a muchos países, conoces a mucha gente distinta, aprendes culturas... Todo eso te empapa y te hace crecer muchísimo y sí que me gustaría que en el futuro mi hija sí que tuviera estas referencias.