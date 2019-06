Alejandro Huerta no ve un inconveniente jugar primero en casa frente al Cádiz B

Superado el primer escalón del recorrido de ascenso a Segunda división B frente al Laredo, el Numancia B disputará mañana el primer compromiso de la segunda eliminatoria, frente a otro filial, el Cádiz B, equipo que disputa esta ronda después de caer en la fase de campeones frente a Osasuna B. El filial numantino buscará en la ciudad deportiva encauzar una eliminatoria comprometida por el cartel de su rival, que comandó el grupo andaluz de Tercera división. «Tenemos la incertidumbre lógica al medirnos con un primero de un grupo potente. Es un equipo similar al nuestro por ser filial, pero también porque prima la defensa al no encajar muchos goles, como nosotros. Este aspecto puede determinar la eliminatoria por lo que debemos intentar dejar nuestra portería a cero para viajar con más opciones», recomienda José Alejandro Huerta, entrenador del Numancia B, a la hora de analizar el primer compromiso de la eliminatoria.



Con el tiempo justo para conocer detalles sobre el rival, la eliminatoria frente a Osasuna es un buen banco de observación, el técnico numantino reconoce la calidad de los jugadores rivales y las dificultades que encontrarán para atacar su defensa. «Antes de la anterior eliminatoria con el equipo navarro acumulaban varios partidos sin perder. No encajan muchos goles y hemos visto que se organizan bien defensivamente por dentro por lo que debemos variar alguna cosa. Nosotros intentaremos mantener los puntos fuertes que nos han permitido progresar en la liga y en la anterior eliminatoria. Hemos demostrado que con espacios nos encontramos cómodos por lo que será vital marcar en casa para presionarles en el partido de vuelta», aclara el técnico, que insiste en la necesidad de fortalecer sus registros ofensivos. «Tenemos recursos en ataque y la iniciativa la debemos mantener en el primer partido. No encajar es de gran relevancia para viajar la próxima semana con ventaja», explica. Para el entrenador de Abejar jugar primero en casa no es ningún problema. «Me gusta más jugar el segundo partido fuera aunque estadísticamente superan las eliminatorias los equipos que juegan como locales el segundo encuentro. Si nosotros conseguimos mantener la portería a cero y anotamos, nos encontraremos más cómodos y les obligaremos a abrirse. Esta temporada ya hemos demostrado, como el otro día también en Laredo, que tenemos recursos para ganar lejos de casa aunque en nuestro campo solo hayamos encajado cinco goles sin perder ni un partido», finaliza.