Alfonso Izquierdo: «Estoy en el mejor momento de la temporada»

«En el mejor momento de la temporada». Así se presenta Alfonso Izquierdo en Ibiza, en el Europeo de duatlón cross en el que debuta hoy (11.15 horas) en categoría júnior y que es además su primera competición internacional en esta modalidad. La segunda será este mismo jueves, en la prueba de triatlón cross en la que también compite con la equipación de la selección española.

El pequeño de los hermanos –el mayor, Jaime, es su entrenador– tiene buenas sensaciones. Un buen augurio después de una temporada sensacional en la que se ha vestido la vitola de campeón de España júnior de duatlón cross en Almazán y en la que terminó en un cuarto puesto en el Nacional de triatlón cross. Además, ha sido campeón de Castilla y León en su categoría en ambas modalidades y en la de duatlón cross se alzó también con el título absoluto. «Ha sido la mejor temporada sin duda», admite. Y no es para menos. El año anterior, Alfonso tuvo que lidiar con una lesión en el hombro que le tuvo varios meses parado y, aunque pudo tomarle el pulso a la competición regional, este contratiempo le negó la posibilidad de pujar por los títulos absolutos. Por eso dice que este curso «ha ido perfecto». Un resultado que, apunta rápido, no solo ha sido a que no ha tenido lesiones, sino a que ha contado con un entrenador de excepción como es su hermano, también triatleta y experto en entrenamiento deportivo. «Gracias a ello llego listo para esta prueba», certifica.

Integrante del Deporama Joven-In Triatlón Soriano, Alfonso participa hoy en el duatlón cross del Europeo, que comienza a las 11.00 horas. La salida de la categoría júnior está prevista a partir de las 11.15 horas. Será entonces cuando el soriano tome parte de su primera competición internacional en la modalidad.

Para Alfonso, que ha cumplido este año los 18, es su primer curso como júnior. Ha estado preparando esta cita las últimas semanas, llegó el sábado a Ibiza y ayer asistió a la reunión técnica pertinente. Ha tenido tiempo también de tomar contacto con los circuitos. Estos se ubican en la zona de Sant Joan de Labritja, donde al soriano le esperan de tres a cuatro kilómetros de carrera a pie, de diez a doce de bicicleta de montaña y de uno y medio a dos de carrera a pie para finalizar.

En esta cita, como en la del triatlón del jueves, se enfrentará a primeras espadas de Polonia, Italia, República Checa, Croacia, Holanda o Rumanía. Unos rivales de los que sabe poco. Apenas la información que aparece de cada uno de los deportistas en su inscripción a los campeonatos. Pero ni hay suficiente información para hacerse una buena idea, ni la hay de todos los atletas, ni puede servirle de verdad al soriano para medir a sus compañeros de salida hoy. «En estas pruebas nuca se sabe. Ha podido haber muchos cambios de un año a otro», avisa.

Él quiere hacerlo bien. Su objetivo está en quedar entre los cinco primeros, pero no descarta nada. «Habiendo ganado este año el Campeonato de España, no renuncio a nada», asegura. Por eso luchará «por las primeras plazas». Y, por qué no, con ocupar «un lugar en el podio».

Vive el deporte con la pasión de practicarlo, pero tampoco se pone límites y todavía sin correr hoy, ya ayer tenía ganas de hacer más y mejor. «Espero poder hacer un gran resultado este año y con un poco de suerte que la Federación pueda volver a contar conmigo». En mente tiene el Mundial junior del año que viene. Aunque de momento tendrá que volver a ponerse el mono este mismo jueves.

En el Europeo de triatlón cross, que comenzará 12.00 horas precisamente con la prueba de los júnior, le esperan 500 metros de natación, de 10 a 12 de bicicleta y otros tres o cuatro de carrera a pie. Será un duro doblete para el soriano que aborda desde hoy con la ilusión de la primera vez.