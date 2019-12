Alfredo rescata un punto para el Numancia B

Empate a uno del filial numantino en su visita al Helmántico de Salamanca. Partido de mucha importancia para ambos filiales, que luchaban por la cuarta y última plaza que da acceso a los play off de ascenso a la Segunda División B.

Mañana fría y de mucho viento en Salamanca. Ambos equipos salieron dubitativos a un terreno de juego que presentaba algún que otro problema tras el choque anterior del primer equipo salmantino. La primera ocasión del partido sería para los locales. Dos minutos más tarde, contrarestaba el Numancia con una jugada que acabaría con una gran parada del meta Juan Pablo. Pocas ocasiones más se verían durante la primera mitad.

Ya en la segunda mitad, el partido cambiaría muy rápido. El filial salmantino se adelantaba con un gol de Vargas a los ocho minutos de haber vuelto al terreno de juego. Golpe duro para el Numancia, que salió blando y encajó un gol que le costaría recuperar. Los cambios empezarían a coger protagonismo a partir de la hora de juego, cuando las fuerzas ya empezaban a escasear en ambos lados. El Numancia intentó estirarse y lo fue consiguiendo con el paso de los minutos. A falta de 20 minutos para el final, Adri tuvo la más clara de la segunda mitad, con un chute fuerte, raso y colocado que podría despejar Juan Pablo con otra gran intervención. Y ya en la recta final, Alfredo volvía a poner las tablas en el marcador para rescatar un punto y no volver de vacío a Soria. Al final, reparto de unidades entre dos aspirantes a la promoción. Vargas, pichichi de la liga de Tercera con once goles, hacía el gol local, y Alfredo, segundo pichichi de la misma con diez, el visitante.

El Calasanz no se rinde

El Calasanz no se rinde en su objetivo de salvar la categoría y ayer se imponía por 0-2 en el campo del San Esteban en un nuevo derbi soriano de la Primera Regional de Aficionados. Después de una primera parte que acabó con empate a cero goles y la que el equipo capitalino supo frenar a los locales, la segunda parte no pudo arrancar mejor para los intereses de un Calasanz que se adelantaba con un gol de Cascante. La ventaja la supieron administrar muy bien los visitantes ante el empuje de un conjunto ribereño que no estaba acertado en los últimos metros. Ya a falta de cinco minutos para el final Tello iba a dar la puntilla a los sanestebeños.

Derrota del Ágreda

El Ágreda sigue en caída libre y este fin de semana ha vuelto a perder por tres goles a cero en el campo del Tauste. Los locales fueron superiores a lo largo de los 90 minutos y apenas concedieron ocasiones claras a un Ágreda que acudió al encuentro con los efectivos justos y sin cambios en el banquillo. Un hecho que se notó y que fue muy significativo para explicar el bajón sufrido en el segundo tiempo. El partido comenzó con un Tauste dispuesto a hacerse con el control del cuero y con la intención de comenzar a hacer daño lo antes posible a la portería defendida por José Anselmo Alonso. Y así lo hicieron, porque en el minuto 12 de encuentro llegó el primer gol de un choque con claro color aragonés.