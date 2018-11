El Almazán no puede con el colista Briviesca

El Almazán se las prometía muy felices ya que en esta jornada decimotercera visitaba el campo de La Arboleda el colista, un Briviesca que sólo había ganado un partido y que con 33 goles es el conjunto más goleado de la categoría. Pero ni por esas, el Almazán no pasaba del empate y confirmaba que esta temporada no está siendo propia para sus intereses. Un pobre empate a cero que no permite a los adnamantinos despegarse de la zona conflictiva de la clasificación de este grupo VIII de tercera División.

El conjunto entrenado por Diego Rojas llevó la iniciativa del partido desde el primer minuto hasta el último, aunque le faltó claridad de ideas para llegar con más claridad hacia el marco del conjunto burgalés. El Briviesca, sin hacer un alarde de poderío, supo estar firme en defensa para sujetar a un equipo local que una y otra vez se estrellaba contra la muralla visitante.

Después de la primera parte en la que apenas sufrió la zaga burgalesa, en la segunda el Almazán subió un punto de intensidad en búsqueda del gol que le diera los tres puntos. Siguieron faltando ideas y el Briviesca fue ganando confianza con el paso de los minutos. Ya en la recta final, el equipo de Diego Rojas fue a por todas pero no era su tarde.

Por su parte, el Sporting Uxama cayó derrotado en su visita al Adolfo Suárez en un encuentro donde los visitantes compitieron de tú a tú ante un rival muy por encima en la tabla. Los avileses son uno de los candidatos a estar en el playoff de ascenso este año y el Sporting Uxama, instaurado en la penúltima plaza y que atraviesa un mal estado de forma, compitió realizando un encuentro muy serio donde la única pega fue la derrota.

La mala fortuna parece adueñarse del Sporting Uxama. Cuando todo te sale mal es muy difícil revertir la situación, y eso es exactamente lo que le pasó al Uxama ante el Real Ávila. El verse por debajo en el marcador tan pronto antes de llegar al minuto diez de partido fue una losa imposible de superar para los visitantes. Iván Vila, con un cabezazo tras un gran centro de Peli por banda derecha, inauguraba el marcador para dar ventaja a los avileses.

El tanto caía como un jarro de agua fría a un Sporting Uxama que veía como antes de llegar al minuto 10 ya iba por debajo en el marcador. Sin embargo, la intención de los visitantes fue la misma. Intentar crear ocasiones de peligro para lograr marcar el gol del empate. Sin embargo, el potencial y el talento de los jugadores del Real Ávila no dejaban que el Uxama se acercara a la meta defendida por Johan.

Se llegaba al descanso con el 1-0 campeando en el electrónico gracias al tempranero tanto de Iván Vila. Y tras el paso por el túnel de vestuarios, la dinámica fue muy similar. Con un Real Ávila controlando la posesión ante un combativo Sporting Uxama. Con el tiempo cumplido llegaba la sentencia en el segundo gol local.

El Numancia juvenil golea

El Numancia juvenil hizo buena ayer su condición de quinto clasificado del grupo dos de la Liga de División de Honor Juvenil y se impuso al Amorebieta, colista, por seis goles a dos. Con la Ciudad Deportiva francisco Rubio Garcés como escenario, los de Pablo Ayuso impusieron su ley en casa y marcaron los dos primeros en la primera parte. Los dos obra de Javier Vidorreta. Ya en la segunda, su tocayo Javier Albin hizo el tecero en el 53. El primero de tres tantos muy seguidos que amedrentaron a los visitantes. Uno del delantero Ebrahima (57’) y otro de Vázquez. A los vascos les qeudaba fuelle y acortço distancias Oier Garai en el minuto 70 y 81. No obstante, todavía se guardaba un tanto en la manga el último anotador numantino, Vázquez, que metió en el 83.

Empate del Ólvega y derrota del Ágreda

El Ólvega, colista del grupo 3 de la Primera Regional de Aragón, arrancó un punto en el siempre complicado campo del Remolinos. Un empate que supone una importante inyección de moral de cara a los próximos compromisos para intentar remontar el vuelo en la clasificación. Antes de cumplirse la media hora de juego se adelantaban los aragoneses con un gol de Lucas. Con ventaja de los locales finalizaba la primera mitad. Tras el descanso, el Ólvega fue a por la igualada aunque esta no llegaría hasta la recta final con el tanto de Pablo.

El Ágreda volvió de vació de Morata al caer goleado por 3-0 en el terreno de juego del tercer clasificado de este grupo 3 de la Primera Regional de Aragón. La recta final de la primera parte fue decisiva ya que el conjunto local estrenaría el marcador a sólo cinco minutos para llegar al descanso. Ya en la segunda parte, el Ágreda intentó reaccionar pero se encontró con más goles en contra en el tramo final del partido. Los de La Arquilla se habían lanzado al ataque y fue en el último cuarto de hora cuando el Morata hizo sangre ante le zaga agredeña.