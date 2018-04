A falta de cuatro días para el enfrentamiento con el Lugo, Higinio Marín se presenta como la alternativa para ocupar el puesto de delantero en el ataque del Numancia. Dos de sus compañeros en la posición de vanguardia y que han ocupado la delantera a lo largo de la campaña, Manu del Moral y Guillermo Fernández, no se encuentran en plenitud física. El jienense se recupera de una lesión muscular, mientras que el bilbaíno sufre un esguince de tobillo que le apartó del encuentro de Alcorcón antes de cumplirse la media hora de juego. Los dos futbolistas rojillos se concentran en su puesta a punto, pero Del Moral está descartado y Guillermo apura en su recuperación aunque aún es prematuro hablar de su posible presencia ante el conjunto gallego. La alternativa de Higinio Marín se vuelve la más factible para el cuerpo técnico, que en esta recta final debe afrontar los imponderables en forma de lesiones, enfermedades y sanciones que condicionan todas las alineaciones. El momento de Higinio. «Estoy preparado. Los que hemos participado algo menos estamos para esto, para cuando nos den la oportunidad, estar ahí y hacerlo lo mejor posible. Si no están ni Manu ni Guiller, si tengo que salir, debo hacerlo igual o mejor para que el equipo se mantenga arriba. Estoy preparado y si me pone el míster, cumpliré», destacó ayer Higinio, que en las últimas semanas no había contado con muchos minutos, pero sí en Alcorcón al suplir a Guillermo. «Cuando sales con poco tiempo, intentas hacerlo bien, lo mejor posible, pero en este último partido, por la mala fortuna de Guillermo que se lesionó, me dieron más minutos y creo que salió bien. Espero que este fin de semana tenga también más minutos», comentó el murciano.

Desde la consecución de los 50 puntos, todo gira sobre la posibilidad de alcanzar una clasificación entre los seis primeros. La prudencia mantuvo a la plantilla en una posición de tranquilidad hasta cruzar esa cifra. Su ambición se ha rearmado tras sus últimas victorias y sobre todo la de Alcorcón, tan necesaria para complementar la buena trayectoria de los resultados de casa. «Siempre decíamos que mirábamos los 50 puntos. Ya los conseguimos a falta de nueve jornadas. Ahora, queremos aprovechar la ocasión. Podemos conseguir la tercera victoria consecutiva en casa, nos ponemos con 57 y sería un paso importante», relató Higinio. La victoria de Alcorcón confirmó la determinación de la plantilla para aproximarse al nuevo objetivo: entrar entre los seis primeros. «Hacía cuatro meses que no ganábamos fuera de casa y es una victoria muy importante que nos lanza hacia los puestos de arriba. Queremos seguir peleando por ello. Somos muy humildes, pero tenemos que seguir peleando. Ahora, en casa tenemos una cita muy importante frente al Lugo», indicó. Buena parte de la clasificación pasa por Los Pajaritos, cinco partidos de ocho jornadas en juego. «Los huesos duros nos vienen en casa (Osasuna, Oviedo, Valladolid, Lugo y Cultural Leonesa), son enfrentamientos directos y si los sacamos, creo que tenemos la opción. Pero será muy difícil», reconoció el delantero, que da mucha importancia a los puntos como visitante. «Si quieres meterte entre los primeros debemos sacar algo fuera de casa. No nos vale solo empatar. Esta victoria ha sido un punto de inflexión», comentó.