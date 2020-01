Alternativas para suplir a Gus Ledes

Gus Ledes es la extensión en el terreno de juego del técnico Luis Miguel Carrión. El futbolista del Numancia lo había jugado todo hasta que sumó la quinta amonestación en la jornada 18, frente al Málaga, y recibió la sanción correspondiente al cumplir ciclo de amarillas. Por motivo de ese castigo, no disputó el partido de Canarias ante Las Palmas, regresando una jornada después a ocupar el eje del centro del campo para dirigir a sus compañeros al compás de las directrices técnicas. Su expulsión el pasado domingo frente al Deportivo y su baja para las dos siguientes citas, Alcorcón y Sporting, abre el debate sobre las alternativas para suplir a una de las piezas fundamentales en el esquema de Carrión, algo que ha dejado bien claro cuando lo ha utilizado siempre y con todos los minutos de competición en juego sin darle descanso ni sacarlo del césped.



En la única ocasión en la que Gus Ledes no ha podido jugar, Carrión alineó a Kako Sanz y Ander Vidorreta en el centro del campo, por delante de la pareja de centrales, Derik Osede y Escassi ya que Carlos Gutiérrez también se perdió la cita en Las Palmas por sanción, y acompañados en la zona ancha por Mateu, Moha y Nacho, que disputó la primera parte para dejar paso a Noguera en la segunda. Los laterales los ocuparon Iván Calero y Héctor Hernández, mientras que la referencia en el ataque correspondió a Higinio Marín. La ausencia de Gus Ledes en la cita del miércoles obliga a revisar de nuevo las alternativas de juego. Con Escassi en una situación de recuperación física, su concurso en el partido de Alcorcón aún es una incógnita. El malagueño es un posible recambio para el centro del campo, posición que ocupó frente al Girona, al lado de Ledes. Podría ser una opción si en la evolución de su rehabilitación supera las molestias en el pubis y se encuentra a disposición del entrenador para situarlo en el centro del campo o en el eje de la defensa, donde ya han contratado a un recambio de Carlos Gutiérrez, a Bernardo Cruz. De no jugar Escassi ni el recién fichado, Derik y Adri Castellano se presentan como la pareja señalada para seguir defendiendo el centro de la retaguardia, como han hecho en las dos jornadas precedentes.



Vidorreta ha ganado peso en el equipo. De no aparecer más que en alguna de las convocatorias hasta la cita de Las Palmas, ha participado en los cuatro últimos partidos, en tres de titular y en el otro ingresando desde el banquillo. Su aparición ha desplazado a Kako a una situación de ostracismo. Desde el encuentro en el Insular donde protagonizó una jugada desgraciada al cometer un penalti, ha desaparecido de las convocatorias y del equipo con la excepción de su participación en la Copa. En Liga ya no ha vuelto a contar para el técnico. La prueba para conocer el alcance de su actual rol es saber si contará con la confianza del técnico para ocupar un lugar en el equipo o en la lista por la baja de Ledes. Erik Morán se ha incorporado esta semana para reforzar la posición en la que se mueven tanto Vidorreta como Kako.

Otro que también ha cedido protagonismo es Antonio Otegui. El navarro alternaba la titularidad con apariciones desde el banquillo y sigue con esa tónica aunque no inicia un partido desde la jornada 18. Desde esa fecha ha disputado 19 minutos en liga en los últimos cuatro partidos. Jugó de titular en Copa sin terminar el choque ya que le cambiaron en el minuto 80. Alberto Noguera también es otra alternativa para acompañar a un pivote más defensivo, pero tampoco recibe una total confianza de Carrión. En cinco ocasiones ha ocupado un lugar en el arranque de los partidos y no suma un minuto desde el encuentro en Canarias. Marc Mateu es fijo para el entrenador desde una posición más adelantada a la zona de contención en el centro del campo o en la banda, posición que ha abandonado paulatinamente para centrarse más en la creación, más cercano al punta. Por circunstancias de los partidos, también ha participado en el eje del centro del campo. Algo similar a Néstor Albiach que puede moverse por todo el frente del centro del campo, como Curro, aunque no se ubican de manera específica como pivotes.