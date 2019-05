Álvaro Hernández no sigue en el Río Duero

Después de más de una década en el primer equipo del voleibol soriano, Álvaro Hernández no seguirá en el Río Duero Soria una vez que el club le comunicase la pasada semana que no entra en los planes de los celestes de cara al próximo curso. El propio jugador aseguraba ayer que esta decisión «me sorprende porque no me la esperaba». El Río Duero tendrá un nuevo líbero la siguiente temporada. A esta baja confirmada hay que añadir las de Marcelo Hister y de Mario Dos Santos.

Álvaro Hernández es uno de los productos de la cantera del voleibol soriano que llegó a defender la camiseta del primer equipo. Desde los 11 años en la base para pasar por todas las categorías hasta llegar a la primera plantilla. Cinco temporadas en el extinto CMA y otras seis en el Río Duero Soria para poner el punto y final a su trayectoria como jugador de la Superliga a sus 28 años.

El soriano se reunía la pasada semana con Alfredo Cabrerizo y con los entrenadores Manuel Sevillano y Elías Terés, quienes le comunicaron la decisión del club de no renovarle para la próxima temporada. «Me dijeron que no contaban conmigo y ya está», señalaba el ya ex líbero celeste. Álvaro Hernández no se esperaba la decisión del Río Duero Soria y reconocía que «me ha sorprendido porque no me lo esperaba».

En relación a su futuro como jugador de voleibol, Álvaro Hernández indicaba que «no he pensado nada. Del voleibol no vivía y sólo pienso en mi trabajo».

Con la baja de Álvaro Hernández, el Río Duero tendrá que buscar en el mercado un líbero de cara a darle forma a la plantilla del ejercicio 2019-2020. También tendrá que buscar jugadores para reforzar el centro de la red y la demarcación de opuesto con las bajas de Dos Santos y Hister.

Hister llegó a Soria con la difícil misión de hacer olvidar a Gerard Osorio en la posición de opuesto, pero su rendimiento ha estado muy lejos del que ofreció el ejercicio pasado el jugador catalán. El jugador brasileño recaló en las filas sorianas como el efectivo de referencia pero no ha cuajado en la rotación de Sevillano. Comenzó como opuesto y acabó actuando como receptor. Dos Santos estuvo integrado en la capital soriana pero desde el club están buscando en el mercado centrales para reforzar al equipo en esta zona de la pista. El Río Duero tiene como gran objetivo para el futuro no pasar los apuros clasificatorios de la actual campaña en la que hasta la penúltima jornada no había logrado la permanencia en la Superliga.