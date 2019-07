La ambición por bandera

Sin experiencia en Segunda división, pero con un reconocido recorrido internacional en las ligas holandesa y checa, Iván Calero y Néstor Albiach se presentaron ayer en la sala de prensa de Los Pajaritos respondiendo al perfil que busca la dirección deportiva a la hora de confeccionar cada año la plantilla del Numancia: jugadores con ambición, hambre y ganas de competir. Los dos refuerzos confirmaron junto a César Palacios la intención de crecer junto al equipo que les ha ofrecido la oportunidad de debutar en el ámbito del fútbol profesional después de su proyección a través de la Segunda B. «Es un proyecto ambicioso de un club serio, que trabaja bien donde podré competir y formar parte de un buen grupo de jugadores. Tengo que agradecer al Numancia ofrecerme la oportunidad de vestir su camiseta porque es muy complicado darle esa oportunidad a un chico que viene de Segunda B», declaró Iván Calero en su primera intervención durante su presentación como jugador rojillo.

Néstor Albiach, por su parte, centró sus primeras palabras en destacar la humildad y el trabajo. «El Numancia representa estos valores y cuando me enteré que el club se interesaba en mí, no dudé ni un segundo porque me ha gustado el club de siempre. Agradezco la confianza», reconoció el jugador valenciano, que inicia una nueva etapa en Soria después de seis años en Praga con el paréntesis de los últimos meses en Badalona. «Después de seis años en la República Checa donde viví una experiencia muy bonita tenía ganas de volver a casa. Volví a Segunda B y me fue bien en el Badalona. Ahora, comienza una nueva etapa en mi vida. Espero que tanto el club como yo disfrutemos de una temporada apasionante. Prometo trabajo y humildad», aseguró Albiach. De perfil ofensivo, «soy polivalente y puedo ocupar varias posiciones aunque creo que donde mejor rendimiento ofrezco es en la banda y de mediapunta; en el Badalona he jugado de delantero, mediapunta... Esto es fútbol y hay más compañeros y jugaré donde decida el míster. Me puedo adaptar a cualquier posición y dependemos de sus decisiones y de las necesidades del equipo», asumió.

La polivalencia de Calero en el terreno de juego le permite recorrer el costado derecho desde una posición defensiva al ataque. «Puedo participar en cualquier parte de la banda. Este año he jugado de carrilero, de extremo y de lateral. Me encuentro cómodo en las tres posiciones y jugaré donde decida el míster. Por ahí, no habrá problemas», adelantó el madrileño, conocedor también del fútbol internacional. «He jugado en Inglaterra y Holanda. Son experiencias que quedan como futbolista y persona. Salí con 19 años y el Elche me dio la oportunidad de volver a España y el Numancia me ofrece la de dar el salto de categoría. Para mí es muy importante. Vengo a aportar mi grano de arena para que el Numancia pueda cumplir sus objetivos», indicó. Esas metas pasan por la permanencia. Los dos jugadores mostraron su intención en asegurar la salvación como principal vía de continuidad del proyecto numantino. «Está claro que el club debe permanecer en Segunda división es el primer objetivo y el de muchos clubes. Al ser una categoría tan competitiva ese el objetivo. Luego, si el equipo va bien ya se verá lo que se puede conseguir», reconoció Albiach, al igual que Calero: «El Numancia después de lo vivido el año pasado debe estar tranquilo, trabajar, saber y conocer a cada rival. A partir de ahí, lo primero será jugar por la salvación. Luego, ya veremos donde nos lleva la competición, pero lo importante es que permanezca en la Segunda división la siguiente temporada», confirmó el futbolista madrileño que iniciará el próximo viernes su aventura junto a Albiach en el club soriano.

Más refuerzos

El director deportivo del Numancia, César Palacios, apuntó hacia las posiciones en la defensa, los dos laterales, y la portería como las prioridades para las próximas incorporaciones. «Intentaremos mejorar el equipo y tenemos alguna posición en la que debemos insistir, tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, además de la portería. Son nuestras prioridades», explicó Palacios, que no renunció a mejorar otras posiciones. «Si hay movimientos internos nos podríamos plantear otras situaciones y también a partir de la situación del mercado», apuntó. La plantilla puede variar en este periodo, pero «dependerá de las situaciones que se den en el mercado para mejorar la plantilla con la llegada de algún jugador. Se afrontará independientemente de la situación de cualquier efectivo. Comenzamos la pretemporada y veremos si tenemos novedades», dijo.

Atienza

La marcha de Atienza hacia Zaragoza se salda con un traspaso de 450.000 euros, según confirmó ayer el director deportivo. Una cifra que puede aumentar dependiendo de ciertas variables. «El acuerdo es de 450.000 euros y variables por si asciende durante los años que tenga contrato el jugador con el Zaragoza. Además, si asciende también se contempla como variable la posibilidad de la permanencia en Primera», confirmó Palacios, que destacó la oportunidad del traspaso. «Era una situación muy interesante para nosotros. Le deseamos toda la suerte a Pichu. Creemos que su posición la tenemos bien cubierta con Carlos, Derik, Admonio, Marcos, el chico del filial, y Alberto que nos puede ayudar. Tenemos recursos suficientes. Sabiendo que era un jugador importante, hemos afrontado un traspaso importante. Era una situación de mercado y han venido a por él», aclaró.