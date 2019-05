El fútbol está repleto de viejos conocidos y el domingo en el Carlos Tartiere no será una excepción para un C.D. Numancia que se reencontrará con dos ex jugadores como son Ibrahima Baldé y José Verdú Nicolás Toché. Dos delanteros que serán dos amenazas reconocibles, aunque con roles muy diferentes dentro del equipo asturiano. Ibra es titular indiscutible, mientras Toché no está teniendo el protagonismo de anteriores temporadas. Ambos, eso sí, tiene gol y la defensa soriana tendrá que estar con los cinco sentidos de principio a fin.

Ibrahima, que defendió la camiseta del Numancia en la campaña 2010-2011 cedido desde el Atlético de Madrid, recalaba en las filas ovetenses el pasado verano procedente del fútbol rumano. Con Anquela disfrutó de minutos, pero la disposición del entrenador jiennense de jugar con un solo punta le hizo tener un panel por detrás de Joselu. El senegalés se ha visto beneficiado por el cambio de dibujo que ha introducido Sergio Egea, técnico que hace menos de un mes relevaba a Anquela en el banquillo azulón. Egea juega con dos delanteros es uno de ellos es Ibrahima, formando dupla atacante con Joselu. Este último es el máximo goleador del Oviedo con siete dianas, mientras Ibrahima suma seis tantos, los mismos que el panameño Yoel Bárcenas.

El africano firmaba en verano por dos temporadas y en su primer curso como carbayón el rendimiento está siendo bueno. Con más de 1.200 minutos sobre el terreno de juego. Tanto Carlos Gutiérrez como Atienza tendrán que prestar especial atención hacia un rival que es fuerte en el choque y que destaca por su poderío en el juego aéreo.

Por su parte, Toché, que militó en el Numancia en dos etapas diferentes, está teniendo un protagonismo residual en comparación con anteriores campañas en las que era la referencia ofensiva del Oviedo. A sus 36 años está en la recta final de su trayectoria. Un goleador de área con mayúsculas que viene actuando saliendo desde el banquillo. El murciano ha marcado dos goles y ha disputado menos de 800 minutos.

Toché renovaba recientemente con el Oviedo por objetivos pero parece poco probable que continúe en el Carlos Tartiere. Siendo el primer capitán del equipo es toda una institución en el club ovetense, un estatus que se ha ganado a pulso a lo largo de los cuatro últimos ejercicios como carbayón. Y es que el ariete defiende la zamarra azulona desde que el equipo recuperará la categoría de plata después de la travesía por el desierto de la Segunda División B.