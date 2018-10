Amparo en Los Pajaritos

Al amparo de Los Pajaritos, el Numancia se reencontró ayer con la victoria casi un mes después de sumar la primera y única hasta este momento, también bajo la protección del coliseo rojillo. La necesidad de ganar y conseguirlo en el mejor de los escenarios para el equipo soriano le permite superar uno de los primeros momentos complicados de la temporada: jugar por no meterse en problemas clasificatorios ante un rival ubicado en la zona de descenso, el Extremadura UD, y con solo dos puntos de desventaja antes del pitido inicial. La victoria cuenta con la importancia añadida de recuperar el valor de Los Pajaritos, verdadero caladero de puntos para el conjunto rojillo. La derrota frente al Almería hace dos semanas en Soria confirmó todas las dificultades por las que ha atravesado en el inicio de la competición en su condición de local. Lejos de casa, firma mejores actuaciones, pero sin el premio de la victoria. Esa falta de corrección para recuperar los puntos perdidos en casa le han llevado a mirar hacia abajo a las primeras de cambio. La victoria frente al Extremadura le posibilita tomar aire y recuperar Los Pajaritos. Es el primer paso para dar confianza al proyecto. En una semana, afronta la segunda prueba seguida en casa y encara la oportunidad de dar continuidad a este resultado para afianzar el impulso hacia posiciones más holgadas. No será tarea fácil, seguro, porque le espera el Zaragoza con todo lo que eso supone tras lo vivido el pasado ejercicio.

Pero antes de eso queda certificar el valor de la victoria ante el Extremadura, al que en los cuatro primeros minutos parece que se le agotaron las fuerzas, solo recuperadas en la fase final del encuentro con una doble oportunidad desactivada por Juan Carlos. De no ser por esta doble actuación, el portero del Numancia habría vivido una de las tardes más plácidas de su carrera profesional y, seguro, la más tranquila desde que defiende la portería numantina. Ante el desconcierto del grupo de López Garai, el conjunto pacense se presentó con cuatro llegadas consecutivas en los cuatro primeros minutos del partido. Ahí se quedó su intención hasta la recta final. El Numancia pasó al mando del balón y pese a no generar ni muchas ni excesivas ocasiones no sufrió ninguna llegada digna de calificarse como peligrosa. Más si cabe desde que Escassi marcó en una jugada de estrategia. El balón parado, de nuevo, desatascó al equipo rojillo, que rompió así una sequía de dos partidos y medio sin ver portería. Una falta lateral lanzada por Fran Villalba la remató el malagueño en el segundo palo para superar a Álvaro Fernández. El balón recorrió por alto todo el arco defensivo y Escassi embocó sin oposición alguna. Un gol tranquilizador para afrontar ‘otro’ partido o, al menos, diferente para las intenciones del Extremadura, obligado a partir desde ese momento a arriesgar para acercarse a los dominios de Juan Carlos. El efecto de ese gol, sin embargo, no activó a la tropa de Juan Sabas, sin apenas mordiente y con menos empuje que en los cuatro primeros minutos.

El Numancia tomó el mando y ejerció un dominio práctico. Durmió el partido con la posesión, anestesió al Extremadura y aceleró en los momentos en los que veía camino para acercarse al área contraria. Cuando se sentía presionado en la circulación, Juan Carlos buscó siempre a Higinio con lanzamientos en largo. Una solución para desatascar la salida del balón y una oportunidad para llegar a la portería del rival en segundas jugadas con Nacho, Fran Villalba, Diamanka y Yeboah. Diamanka representó con varias arrancadas la versión de las transiciones rápidas aunque el gol en jugadas de combinación se le resiste al conjunto rojillo, alimentado últimamente con los tantos desde la estrategia y el balón parado. En esta suerte, volvió a fallar por segunda semana consecutiva. En Pamplona, Higinio no acertó a marcar desde los once metros y ayer se repitió el error desde el punto de penalti, pero en esta ocasión el encargado de lanzarlo fue Unai Medina que mandó el balón a la grada. Esta gran ocasión para cerrar el partido no pasó factura al Numancia. Pudo echarla en falta si unos minutos después de esa acción Rennella o Álvaro Romero hubieran aprovechado la doble oportunidad que dispusieron en la llegada más clara y casi única, catalogada de ocasión, para el Extremadura. Juan Carlos lo evitó y recuperó la tranquilidad cuando más la necesitó el equipo. Hasta ese momento, el dominio del Numancia fue total y sin sobresaltos. Las llegadas las protagonizó el conjunto soriano, que sin pasar apuros en ningún momento tampoco consiguió cerrar definitivamente un partido plácido. El equipo necesitaba una tarde de estas características para afianzarse. Una semana más con la portería a cero y recuperando el camino del gol. Apenas exigido y desactivando cualquier intento de su rival de asomarse por sus dominios. Una victoria balsámica en casa. Tres puntos para alejar la sombra de los puestos de descenso y dar carrete al proyecto de Garai, que debe alimentarse de victorias como la lograda ante el Extremadura. El Numancia se amparó ayer en Los Pajaritos donde ha vivido últimamente sus mejores episodios y donde ha marcado la diferencia para dar el salto de calidad. El gol de Escassi le aproxima un poco más a esa versión.