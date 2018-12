Un año (casi) perfecto

El C.D. Numancia cerraba 2018 con un empate ante el Alcorcón en Santo Domingo y así ponía el epílogo a un año que se puede considerar casi perfecto. Y es que en la memoria del numantinismo deben quedar dos episodios imborrables como son la final del play off por el ascenso a Primera División y la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Real Madrid. El Numancia se quedaba ante el Valladolid a un paso del ascenso a la máxima categoría y daba la talla en el histórico cruce ante el conjunto madridista llegando a empatar a dos goles en el Santiago Bernabéu.

El año 2018 también se recordará como el cambio de propietarios del club después de más de dos décadas con Francisco Rubio al frente. El pasado 28 de septiembre se hacía oficial la venta del Numancia a la empresa Football Newco 18 S.L., participada a un 50 % ciento por Moisés Israel -el nuevo presidente de la entidad- y Francisco Velázquez.

El Numancia despide el año -contando los partidos de Liga, play off de ascenso y Copa del Rey- con un balance de 48 partidos jugados en los que ha conseguido 14 victorias, 16 empates y encajado 18 derrotas. Los numantinos han marcado 50 goles y recibido 56.

COPA DEL REY

La talla ante el Real Madrid y decepción ante el Sporting

El cuadro soriano arrancaba el año casi con la resaca de las campanadas ya que el 4 de enero visitaba el campo de Los Pajaritos el Real Madrid para jugar los octavos de final de la Copa del Rey en su compromiso de ida. Aunque el marcador final fue de 0-3, el Numancia mereció mejor suerte ante el conjunto blanco, que con dos goles de penalti materializados por Bale e Isco y otro de Borja Mayoral al final ponía tierra de por medio. Los rojillos cuajaron un gran partido para hacerse acreedores como mínimo al empate. En el recuerdo el balón mandado al larguero de Íñigo Pérez desde el centro del campo cuando el marcador reflejaba el momentáneo 0-1. Luego en la vuelta a la semana siguiente en el Santiago Bernabéu el Numancia arrancaba un histórico empate a dos goles. Los dos tantos de los rojillos los anotaba Guillermo, mientras que las dianas merengues las conseguía Lucas Vázquez. La aventura copera 2017-2018 del Numancia finalizaba con una nota de sobresaliente para honrar la gesta de la temporada 1995-1996 cuando los numantinos, que militaban en Segunda B, eliminaron a tres equipos de Primera y tuteaban al Barcelona.

La Copa tenía continuidad para el Numancia el pasado mes de septiembre con una nueva edición del torneo del KO. En esta ocasión el recorrido sería corto ya que a las primeras de cambio quedaba eliminado a manos del Sporting de Gijón en un partido disputado en Los Pajaritos. Dos goles en propia puerta de Higinio y Grego sentenciaban a un Numancia que se metía en el partido con un tanto del canterano Marcos Isla.

‘EL ROMAREDAZO’

Diamanka puso patas arriba el feudo maño

Si hay un momento que destacar de las alegrías que dio el Numancia a sus aficionados fue lo que aconteció en el mes de junio en La Romareda cuando Pape Diamanka puso patas arribas el feudo maño con un testarazo que metía al cuadro soriano en la sonal del play off. Fue un 1-1 en la ida en Los Pajaritos. Un 1-1 que daba una mínima ventaja a los maños de cara al encuentro de vuelta en La Romareda. Los pupilos de Arrasate demostraron tener más ganas de estar en Primera División. Un gran poder defensivo por parte de los aragoneses frustraba cada embestida soriana. Pero, hay un dicho que es que el que la sigue la consigue; y así fue para los de los sorianos. Íñigo Pérez se vistió de héroe para hacer el primero en el minuto 64 de juego. Pero Mikel González, a falta de diez minutos, ponía las tablas nuevamente en la eliminatoria. Otro héroe rojillo fue el portero Aitor Fernández al realizar paradas imposibles.

Cuando todo hacía suponer que el encuentro se iría a la prórroga, Diamanka mandó de un cabezazo el cuero al fondo de las redes zaragocistas. Silenció La Romareda y estalló la alegría para el numantinismo porque no había tiempo para más y los de Arrasate estaban en la final del play off. El Numancia dio motivos, aquella noche de 9 de junio, para soñar en que el ascenso de categoría era posible. Esperaba el Valladolid.

El 0-3 en la ida en Los Pajaritos iba a ser definitivo y sólo un milagro en el José Zorrilla podía dar el ascenso al Numancia. El milagro no se produjo y fue el Valladolid el que subía a Primera División.

REMONTADA EN LEÓN

Primer partido de Liga para cerrar la primera vuelta

La remontada en León frente a la Cultural (2-2) en la jornada 21 fue el inicio de un 2018 espectacular para los rojillos. El equipo, eliminado ya de la Copa del Rey pese al empate a dos en el Santiago Bernabéu, atravesó en enero la peor racha de la temporada, con una triste cifra de 12 puntos de 27 posibles. Con tan solo tres victorias (Reus, Cádiz y Tenerife) en diez partidos. El club rojillo se abonó al empate (Rayo Vallecano, Almería y Barcelona B) y a la derrota (Huesca, Sporting, Albacete, Zaragoza y Granada).

Aunque, una jornada cambió los devenires negativos del conjunto castellano. La victoria frente al Córdoba, en la jornada 33 y con el equipo en décima posición, cambió el guión de la temporada liguera.

El Numancia lo tenía todo a su favor para conseguir la clasificación para la promoción, aunque por sus propios errores tuvo que esperar hasta la última jornada para certificar su pase. Ganaba 2-1 a la Cultural de León y se lograba el pasaporte al play off por primera vez desde que en 2010 se instauró este novedoso sistema de ascenso. Atrás quedaban dos decepciones mayúsculas como fueron las derrotas ante Lorca y Sevilla Atlético a domicilio. Dos traspiés contra todo pronóstico ya que murcianos y andaluces estaban ya descendidos a Segunda División B. El Numancia hincaba la rodilla y su pase a la promoción dependía de otros marcadores.

TARJETAS

Cinco jugadores rojillos expulsados

Cinco futbolistas del Numancia como Diamanka, Dani Calvo, Fran Villalba, Escassi y Yeboah fueron expulsados a lo largo de 2018. Los dos primeros la pasada temporada y los otros tres en la presente. Markel Etxeberria, Diamanka, Alberto Escassi y Marc Mateu son los jugadores del Numancia que más tarjetas amarillas han recibido durante 2018, con ocho cada uno.

EL QUE MÁS HA JUGADO

Mateu es el futbolista con más minutos, 3.791

Marc Mateu es el futbolista que más ha jugado con el Numancia en 2018 con un total de 3.791 minutos. Julio Álvarez, por contra, es el que menos participaba con sólo 25 minutos. 2018 también será recordado como el año de la retirada del capitán rojillo del fútbol profesional. Hasta un total de 35 futbolistas han vestido la camiseta del Numancia durante el año 2018. Marc Mateu es el futbolista que más partidos ha disputado con el Numancia durante 2018. Ha jugado 46 encuentros, 41 de ellos como titular. Sólo se ha perdido dos partidos este año. Cuatro porteros han defendido la meta del Numancia este año. Aitor Fernández (24 goles en 25 partidos), Juan Carlos (23 goles en 19 partidos), Munir (7 goles en 3 partidos) y Gaizka Campos (2 goles en 1 partido).

En el capítulo de entrenadores, el Numancia ha sido dirigido por dos técnicos: Jagoba Arrasate y Aritz López Garai. Arrasate consiguió nueve victorias en 28 partidos (32 %) y López Garai ha ganado cinco partidos en 20 encuentros (25 %).

GOLEADORES

Guillermo es el pichichi con diez dianas

Guillermo es el futbolista que más goles ha marcado para el Numancia en 2018 con un total de 10. En la presente temporada es también el máximo realizador con cuatro goles. Al delantero vasco le siguen Higinio con 5 goles y Pape Diamanka y Manu del Moral con 4 tantos cada uno.

El primer gol del Numancia en 2018 lo marcó Íñigo Pérez en el Reino de León ante la Cultural Leonesa (2-2) y el último Jordi Sánchez en Santo Domingo frente al Alcorcón (1-1). Un tanto ante el Alcorcón que significa el estreno como goleador del delantero barcelonés con el Numancia y también su primer gol en el fútbol profesional.

DATOS GLOBALES

14 victorias, 16 empates y 18 derrotas

Los números globales dicen que el Numancia ha disputado en total 48 partidos, de los que el balance es de 14 victorias 16 empates y 18 derrotas. Ha marcado 50 goles y encajado 56.

La pasada temporada en 2018 sumó 30 puntos en Liga después de ganar ocho partidos, empatar seis y perder 8. Marcó 23 goles y encajó 20. A estas cifras hay que añadir el empate y la victoria ante el Zaragoza, así como la derrota y el empate ante el Valladolid en los play off. En la presente temporada el balance del año es de 22 puntos, con cinco victorias, siete empates y siete derrotas. Ha anotado 20 goles y recibido 23. A estos números hay que añadir el 1-2 en la Copa del Rey ante el Sporting de Gijón.

CARAS NUEVAS

Garai da el relevo a Arrasate

López Garai tomaba el relevo de Arrasate en el banquillo rojillo. El joven técnico de 37 años ponía fin a su trayectoria en el Reus después de dos años en las filas catalanas (una como jugador y la última como entrenador). Su destino, Los Pajaritos. Como entrenador, el técnico vasco asume su segundo año de experiencia en los banquillos. Buena actuación ha dejado tras de sí en el Reus tras salvar al equipo del descenso en su primer año vistiendo los colores del cuerpo técnico del club catalán. Vino acompañado por Christian Bustos y Raymond Henric-Coll, sus ayudantes durante esta temporada en el conjunto tarraconense. Además, cuenta con Roberto Llorente, Francisco Sanz, Fernando Alonso y David Ramos, del cuerpo técnico del Numancia.

El Numancia no conseguía mantener a parte de los artífices de la pasada gran temporada. Entre otros a su gran capitán, Julio Álvarez. El jugador hispano-venezolano ha decidido colgar las botas tras un año en el que solo ha jugado una veintena de minutos en el play off de ascenso. Una lesión de tobillo, por la cual tuvo que pasar dos veces por el quirófano, fue la causa por la que el jugador ha decidido colgar las botas. Una baja sensible para los de Aritz López Garai que, a pesar de no perder a un jugador trascendental en el juego del equipo, se quedaba sin su líder fuera del terreno de juego.

En la portería perdía a dos de sus baluartes como Aitor Fernández y Munir El segundo, internacional con Marruecos en el pasado Mundial de Rusia, decidió poner punto y final a su trayectoria en el Numancia y ha fichó por el Málaga. Por su parte, Aitor Fernández, que encandiló a todos con sus exhibiciones, puso a Primera División, más concretamente al Levante. Además, también tuvo la baja de otros jugadores importantes, como pueden ser Íñigo Pérez, fundamental en el equipo con 42 partidos jugados, Manu del Moral, que acabó la temporada con 9 goles en 32 partidos, y Pablo Valcarce, que alcanzó la cifra de 4 dianas en 30 partidos.

Bajas sensibles para el conjunto soriano, que reforzó su equipo con jugadores menos contrastados y, en algunos casos como los de Jordi Sánchez, Kako o Fran Villalba, sin experiencia en la categoría de bronce. Asimismo, el CD Numancia, consciente de las importantes bajas del equipo, reforzó la plantilla con jugadores de la talla de Borja Viguera, Pichu Atienza, que disputó 36 partidos la temporada anterior, o Juan Carlos, que llegaba para suplir las bajas de los dos guardametas anteriormente mencionados. Además de ellos, también han llegado a Soria jugadores como Alberto Noguera, Oyarzun, Yaw Yeboah o el canterano Gaizka Campo.

NUEVOS DIRIGENTES

Moisés Israel se estrenó como nuevo presidente en El Sadar de Pamplona

El nuevo presidente del C.D. Numancia, Moisés Israel, estrenó su cargo en el palco de El Sadar y lo hizo viendo empatar a su equipo ante Osasuna en un partido marcado por el fallo de Higinio desde el punto de penalti. Y es que el 0-1 hubiera supuesto otro tipo de partido. Moisés Israel estuvo acompañado en el feudo navarro por el ex presidente Francisco Rubio. Moisés Israel veía la primera victoria numantina como presidente en el encuentro ante el Extremadura que acababa con 1-0.