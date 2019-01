Anquela: "Hay que ganar"

El entrenador del Real Oviedo Juan Antonio Anquela comparecía ayer en rueda de prensa y su mensaje fue claro en relación a la visita de mañana en Los Pajaritos: «Hay que ganar». Pregutado por qué le pide al nuevo año, Anquela confesaba que «tenerlos a todos, lo primero. Y acierto, que es lo único que creo que nos ha faltado. Nunca se puede saber si el parón vino bien. No estábamos ganando, y por desgracia lo único que valen son los resultados. Hay que ganar, es lo que se pretende. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo.Hay que tener claro lo que hay que hacer y es que cuando se ponga uno la camiseta del Real Oviedo hay que salir a pelear, salir a morder».

Preguntado por Saúl Berjón, el técnico explicaba que «está con una pequeña molestia, se le inflama el tendón y no le permite ir hacia delante. Lo descartamos porque no queremos correr ningún riesgo. Mañana son los Reyes Magos y a lo mejor hay milagro, pero no es fácil. Es una pena, porque estaba entrenando perfecto, ha hecho todo el trabajo bien... No es en la que tuvo la lesión, es en la otra pierna».

Con respecto al esquema con el que ha ensayado esta semana, y el que preferiría utilizar, Anquela señalaba que «el equipo hay que intentar adaptarlo a lo que más nos convenga. Estamos practicando muchas cosas y dándole vueltas, en líneas generales hemos estado ordenados, aunque haya partidos en los que no nos hayan salido las cosas bien. Hay que ver muchas cosas, el tiempo que lleva Joselu sin jugar... las cosas las pensamos, las planificamos, y luego se te tuercen por cualquier sitio y en cualquier momento».

Sobre el rival, el Numancia, el técnico oviedista destacaba que «es un equipo que el año pasado llegó a última eliminatoria del play off. Ahora son casi todos los mismos, y la gente que ha ido está aportando. Es un muy buen equipo, tienen gente en el centro del campo para jugar bien al fútbol. Tiene para hacer todo. Para jugar directo, para salir rápido a la contra... Y tiene gente que lo hace bien y fácil. Lo que me voy a esperar es un equipo competitivo y que tiene muchas alternativas de juego».