El técnico del CDNumancia, Jagoba Arrasate, trasladó ayer un mensaje claro y nítido desde la sala de prensa de Los Pajaritos antes de viajar a Valladolid. «Cada día que pasa estamos más animados y convencidos de que se puede dar la remontada. Apelamos al espíritu numantino que es de no rendirse y de resistencia. Vamos a jugar la final, está muy complicada, pero la vamos a jugar nosotros. Mientras haya opciones las pelearemos a tope. No sabemos lo que puede pasar», se animó el técnico. Arrasate cree que la clave pasa por «hacer un buen partido, por adelantarnos en el marcador y hacer goles, pero necesitamos también defender bien ante un rival que tiene un potencial ofensivo muy grande. Resumiendo, tenemos que hacer un partido perfecto y si lo hacemos, igual tenemos la opción de meternos en la eliminatoria que es lo que buscamos ahora mismo», confió. Para el entrenador, la intención es clara, un guión previo, pero luego «hay un rival que te puede dejar más o menos. En un intercambio de golpes, en teoría tienen ventaja porque cuentan con más pegada por lo que debemos realizar el partido que nos interese. Dentro de esos intereses está el tema de ser valientes y buscar la portería rival», adelantó el entrenador, que quiere morir matando. «Merecemos terminar la temporada con las botas puestas y esto significa peleando la eliminatoria, que es el primer objetivo. Y si no es así, peleando el partido. Pero nosotros merecemos terminar de una manera digna y no nos rendiremos. Haremos todo lo que está en nuestras manos y si el Valladolid nos supera, le felicitaremos y volveremos a casa con la conciencia tranquila», apuntó. Arrasate también quiso agarrarse a todo para convencerse de las posibilidades. «En este último mes han pasado muchas cosas en el fútbol y fuera del fútbol mucho más complicadas. Nos agarraremos a todo. He tenido una conversación con Martín Berasategui (cocinero) y me he venido arriba. Necesitamos el garrote que dice él, un espejo. Lo tenemos que intentar. Hay un montón de equipos que no tienen ninguna posibilidad de ascender y nosotros tenemos alguna y nos debemos agarrar a ello. Más que nunca con ese espíritu numantino de no rendirnos», subrayó.



Sobre el rival, el técnico reconoció que «tienen un potencial ofensivo enorme y es normal que piensen que pueden hacer un gol en cualquier momento, pero no les importa tener el balón y sí defender bien. El otro día tuvimos el 62% de posesión y nos ganaron 0-3. Todo es relativo. Nosotros no podemos especular, necesitamos marcar para generar incertidumbre en el rival y esa es la idea. Lo que tengo claro es que vamos a pelearlo porque así nos lo exige el escudo que llevamos y así nos lo pide el público. Este grupo ha demostrado que no se rinde y espero que al final del partido nos sintamos orgullosos», finalizó.

Sergio González

Sergio González no realizó ni una sola alusión al ascenso o a una posible fiesta durante su rueda de prensa previa al último partido de la temporada. El simple comentario sobre el posible espectáculo, en caso de que el marcador avanzase de forma favorable para su equipo, le provocó un efecto parecido al de Drácula ante una ristra de ajos.



La orden emanada por el banquillo desde el jueves es la de evitar relajaciones y triunfalismos, encarando el encuentro como si la victoria fuese imprescindible. Quien sale a empatar puede perder. Quien sale a perder por la mínima puede caer goleado.



La principal duda sobre Sergio residía en saber si su equipo saldrá a ganar desde el principio o bien a especular con un marcador tan favorable en la ida, minimizando riesgos. El catalán la solventó de modo tajante. «Tenemos una ruta establecida que nos ha dado mucho rendimiento. Para qué variarla. Saldremos a ganar desde el principio, no a especular. El colchón que tenemos no hay ni que mirarlo».

El míster local anunció el escenario que espera. «Será un partido difícil en el que no tenemos que pensar en nada de lo que ha pasado. Es un encuentro nuevo en el que queremos sacar el mejor resultado posible, de forma independiente a cualquier situación».



Sergio confiesa su intento de aislar a la plantilla de la euforia exterior. «Hemos intentado evadirles del entorno, ya que la situación es favorable, pero ellos son conscientes del momento en que estamos. No hace falta que les carguemos con más presión».



Y espera un Numancia más agresivo. «Vendrá como es: un equipo fuerte y sólido. Quizá le meta un matiz mas ofensivo, al estar un poquito desnivelada la eliminatoria. Estamos también preparados para jugar contra dos delanteros, aunque no sea habitual en ellos».



Sergio despejó la pregunta sobre qué les dice a los aficionados que piensan que ha obrado un milagro. «No digo nada porque no se ha obrado nada. Estamos en el camino. Hemos caído en un equipo que nos ha abierto los brazos. Los protagonistas son los jugadores. Las felicitaciones son para ellos».



Sergio no olvida la importancia del empuje de la afición. «Hemos tenido la suerte de verlo lleno. No me esperaba el recibimiento que hemos tenido, que ha sido gracias al esfuerzo de los jugadores. La ciudad se ha activado y se ha puesto al nivel de los futbolistas. Nos ha dado el calor que estos necesitan y ojalá la veamos como contra Osasuna o el Sporting. La gente ha dado un paso adelante y los futbolistas son agradecidos».



El preparador blanquivioleta no adelantó si habrá cambios en el once. «Hasta última hora no valoraremos las sensaciones de todos, pero los que salgan de titulares, lo harán con todas las de la ley».