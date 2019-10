Curro Sánchez ha cumplido los dos partidos de sanción con los que fue castigado por la roja directa que vio ante el Fuenlabrada y volverá a estar a disposición de Luis Carrión para el partido de este sábado en Ponferrada. El numantino entonaba ayer el ‘mea culpa’ y aseguraba que hay que aprender de los errores y el error es mío porque me expulsan». El onubense ha aprendido la lección y tiene claro que «no tiene que volver a pasar».

El atacante rojillo reconoce que no estuvo acertado en la acción de la expulsión, aunque explica que no fue de mala fe ante el futbolista del Fuenlabrada. «No voy con mala intención. ¿Justos los dos encuentros de sanción? Yo no voy con la intención de hacerle daño al contrario, pero el árbitro interpreta que lo hago queriendo», comentaba el andaluz en la zona mixta del campo de Los Pajaritos a la finalización del entrenamiento de ayer.

La acción de Curro pasó por alto del colegiado y fueron las cámaras del VAR las que revelaron el pisotón. «Yo estoy completamente a favor del VAR porque es una herramienta muy buena para que haya más justicia en los partidos», señalaba el jugador.

Después de perderse los compromisos contra el Oviedo y el Zaragoza, Curro podría se las gran novedad en el once del Numancia que juegue el sábado en El Toralín de Ponferrada. «Tengo ganas de volver a estar a disposición del míster. Gracias a Dios han pasado estas dos semanas y estoy contento de poder volver a aportar al equipo».

Curro, que ante el Fuenlabrada fue villano con su expulsión pero también héroe con el golazo que a la postre les dio a los rojillos los tres puntos, está aportando mucho al Numancia en el plano ofensivo. Además de sus goles, el andaluz es una de las piezas importantes en la ejecución de la estrategia. «La estrategia es cierto que nos está dando muchos puntos este año. Este equipo tiene muy buenos lanzadores como Mateu u Oyarzun», indicó.

Tras la derrota ante el Zaragoza, que Curro consideró totalmente inmerecida por los méritos de unos y otros, el Numancia quiere sacarse la espina en Ponferrada. Sobre el equipo berciano, el mediaopunta señalaba que «es un rival sólido que está haciendo las cosas bien en su campo». La Ponferradina ha jugado seis partidos como local y el balance ha sido hasta la fecha de tres victorias, dos empates y una derrota. Unos números muy parecidos a los del Numancia cuando actúa antes sus aficionados.

Además, los sorianos buscarán su primera victoria del curso como visitantes. «Vamos a por los tres puntos con el objetivo de ganar de una vez el primer encuentro lejos de Soria», apuntaba el futbolista de la localidad onubense de La Palma del Condado. De las cinco salidas de los numantinos esta campaña, cuatro acabaron en tablas y perdían en el desplazamiento a Tenerife. En el sexto viaje quieren regresar a Soria con el botín de los tres puntos.