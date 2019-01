Las áreas, un problema a corregir

Las áreas definen los partidos para bien o para mal. El Numancia, visto lo ocurrido en sus dos enfrentamientos del presente año sin retroceder mucho más allá de las anteriores citas, presenta un problema que debe corregir: ha ofrecido una grave debilidad defensiva y ha desperdiciado ocasiones más que claras en sus remates para mejorar sus números en ataque. Un cúmulo de adversidades que le han debilitado a la hora de sumar puntos y le sitúan al borde de la zona de peligro. Falta poderío en las áreas. El Numancia mastica el juego en el centro del campo, donde se cuece el desarrollo del fútbol, pero no ofrece consistencia en las áreas, el escenario donde se define todo. Por ahí, ha mostrado debilidad en ambas zonas, la propia otorgando ocasiones a sus rivales que no han desaprovechado y en la ajena malgastando alguna oportunidad, como las de Guillermo el pasado sábado en Reus, para cerrar un marcador y sumar una victoria más que deseada y necesaria por la situación clasificatoria y por la falta de buenos resultados a domicilio en el último caso. La deriva creada no se ha cerrado pese a sumar un punto lejos de Soria (tres puntos de los últimos quince en juego), donde todavía no ha ganado en ninguna de las salidas del presente ejercicio. Ya se ha cumplido la mitad del calendario y siguen sin estrenarse a domicilio. Una rémora aumentada cuando en casa ha perdido la fuerza y fiabilidad que le otorgaba la mayoría de los puntos de la clasificación. Pese a no perder muchos partidos lejos de Soria sigue pareciendo debilidad no imponerse en alguno con tantas salidas realizadas desde el pasado mes de abril, última fecha con victoria a domicilio en la liga regular. En junio celebró una victoria en Zaragoza en la fase de promoción de ascenso. Desde ese partido no se ha impuesto a ninguno de sus rivales en sus campos.



El empate en Reus deja un regusto amargo. Puntuar siempre es un dato a tener en cuenta, pero en este caso se asemeja a la pérdida de dos puntos más que a la ganancia de uno. Después de manejar un marcador a favor durante una hora larga de partido, dos de los puntos se esfumaron en la recta final, como el día del enfrentamiento ante el Real Oviedo, en este caso un punto, por la inconsistencia defensiva ante un rival que tampoco había creado grandes ocasiones, pero que sí insistió hasta el final. Por el camino se quedó la oportunidad de cerrar el marcador con el acierto de alguna de las ocasiones creadas, sobre todo las que dispuso Guillermo en la segunda parte del enfrentamiento. El día del partido frente al Real Oviedo, los goles llegaron para neutralizar un marcador adverso y la derrota se materializó al final en una jugada de estrategia donde el equipo sufre mucho, como reconoció el propio Aritz López Garai, motivado y convencido para cambiar los hábitos de marcaje para dar mayor consistencia a las acciones defensivas. Todo un síntoma del mal que sufre el equipo en su propia área.



Con toda la segunda vuelta por delante, el Numancia debe atender a la corrección ya que ha ralentizado su marcha exponiéndose a caer a puestos de mayor compromiso clasificatorio. El descenso no se encuentra lejos y la igualdad de la categoría obliga a no depender de terceros para superar las adversidades. En su mano se encuentra la mejoría y el tiempo todavía no acecha, pero no se debe demorar más porque ha se ha iniciado la cuenta atrás. En el capítulo defensivo puede mejorar. En el ofensivo depende de la racha de sus delanteros y de momento no se significan mucho.

El peligro, a dos puntos

La última jornada de la primera vuelta deja al Numancia más cerca de la zona de peligro, a dos puntos, que de la zona de promoción de ascenso, que se estira hasta los doce puntos de distancia. La clasificación de la primera parte del campeonato la cierra el conjunto soriano con 23 puntos, por delante de un pelotón de varios equipos con 22 y empatado con el Lugo. La cifra de puntos la reúne gracias a sus cinco victorias, todas en Los Pajaritos, y ocho empates, siete lejos de Soria y uno en casa. Acredita también ocho derrotas, cuatro como visitante y otras cuatro en feudo propio. Este dato es el que más ha condicionado la trayectoria del equipo al perder buena parte de su fortaleza en los enfrentamientos en el coliseo numantino donde el pasado ejercicio ofreció su mejor versión competitiva. Lejos de su hábitat, el conjunto rojillo no ha podido imponerse hasta el momento. Once partidos como visitante y ninguna victoria, algo similar al Tenerife y el Córdoba, que tampoco han ganado en sus desplazamientos. Para completar los guarismos de la primera vuelta, el Numancia ha anotado 23 goles y ha recibido 27. La zona de promoción de ascenso se distancia hasta los doce puntos, mientras que los puestos de ascenso, el primero, el Granada lo ocupa con 40 puntos, y el segundo, el Albacete, con uno menos. Extremadura, Reus, Córdoba y Nástic están en descenso.