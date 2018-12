Aritz López Garai: «Con miedo al fútbol no se puede jugar»

«En la primera parte nos ha pesado la responsabilidad del escenario y del rival y hemos salido temerosos. Y cuando en un campo de este tipo contra este rival sales temeroso, pues pasa lo que ha pasado», admitía el entrenador del Numancia, Aritz López Garai, al término del partido. «Al descanso ya les he dicho que con miedo al fútbol no se puede jugar. Que tenemos fútbol de sobra para competir contra cualquiera». Y así fue. Felicitó por ello a los suyos, «por tener la personalidad de remontar un partido fuera de casa 2-0 contra un equipo como este» , pero advirtió que queda pendiente la asignatura «de no tirar, sobre todo, los 20 primeros minutos de cada partido o de hoy por lo menos; o de tener miedo a competir en un escenario así».

Lamentó que «podíamos haber ido a por el 2-3», pero confesó que «el empate podría ser justo».

Sobre el fallo de Diamanka en el que terminó siendo el 2-0, dijo: «No me preocupan los errores individuales. No penalizo a los jugadores por ello. Yo puedo echarles en cara o pedirles más actitud, que no tengan miedo». También tuvo palabras de elogio sobre Alain, cuya salida agitó a los suyos: «Nos ha dado mucho. Alain es un futbolista que empezó la temporada sensacional, que había bajado un pelín el rendimiento y hoy ha salido del banquillo y me ha encantado la actitud que ha tenido». Dijo de él que «tiene una zurda de Primera División», aunque le falta constancia.

NATXO GONZÁLEZ: «El Numancia ha merecido el empate, es justo»

Natxo González, entrenador del Deportivo, valoraba de la siguiente manera el empate ante los de López Garai: «El Numancia ha conseguido un empate que ha merecido, que es justo. Es normal que te preguntes cómo al Dépor se le puede escapar el partido después de ir ganando 2-0. Tengo que ver el partido, pero no me pilla por sorpresa. A raíz del primer gol, al ver por qué camino iba el partido. No me ha sorprendido», dijo.

«Se hablará de muchas cosas, de exceso de confianza… No puedo medir uno por uno si estábamos confiados con el resultado. Pero no hay que ir ya al segundo tiempo, se veía venir en el 1-0. Claro que hemos podido marcar el 3-0, porque el rival provoca partidos abiertos, arriesga con el balón. Ha sido a tumba abierta y tienes que decidir bien. No lo hemos hecho, ni a nivel individual ni a colectivo», comentó el preparador.

Para el técnico, el hecho de ir ganando y no calmar el choque fue clave: «En esas idas y vueltas nos han pitado varios fueras de juego. Lo habíamos hablado: esperar antes de correr. Pero como recuperas y ves situaciones claras… Si no estás bien, como no lo hemos estado, hay un intercambio de golpes. Ellos en ciertas zonas son buenos y tienen calidad. Hemos entrado en una espiral que no estábamos cómodos», señaló el míster blanquiazul.