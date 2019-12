Una semana de descanso y de desconexión competitiva y vuelta a la actividad. El Numancia regresó ayer a los entrenamientos con la intención de comenzar 2020 de la misma manera que cerró el 2019 en Cádiz: con una victoria. La tropa de Luis Miguel Carrión inició ayer la preparación del primer compromiso del año y de la segunda vuelta. El punto de mira se fija en el domingo 5 de enero a las 12.00 horas, día y hora del enfrentamiento con el Deportivo de La Coruña, el farolillo rojo de Segunda que visita Los Pajaritos. El primer compromiso del año supone un reto para igualar la mejor marca del equipo soriano en el presente ejercicio con tres victorias consecutivas. La empresa no parece fácil pese a la posición del rival, último, pero con un cartel muy superior a la trayectoria demostrada en el primer tramo de la Liga. Con muchos problemas clasificatorios, llegará a Soria después de ganar su segundo partido de la temporada la jornada precedente ante el Tenerife. Ese resultado favorable no ha evitado la destitución de Luis César Sampedro, que sustituyó anteriormente a Juan Antonio Anquela, y todo apunta a que en el banquillo de Los Pajaritos podría sentarse Fernando Vázquez, tercer técnico del curso.

Superar al Deportivo es el primer objetivo de la semana recién estrenada, que arrancó con una sesión introductoria en el gimnasio, con carreras en el anexo de Los Pajaritos y con un ejercicio de posesión para dar protagonismo al balón en la primera toma de contacto para que no sea exclusivamente física la actividad programada en el día del regreso tras las vacaciones. A partir de aquí, el equipo no parará durante las siguientes jornadas hasta completar la preparación del partido del domingo. El siguiente fin de semana, 11 y 12 de enero, no competirá debido a su eliminación de la Copa del Rey y volverá a jugar en Liga el miércoles 15 en Alcorcón, 19.00 horas. Todos los entrenamientos se enfocan hacia la competición liguera donde ya acumula 32 puntos cerrada la primera vuelta. Desde el sexto puesto, en plaza de promoción de ascenso, inicia la segunda fase de la competición.

Otro de los objetivos que se marcan en el seno del Numancia es recuperar algunos de los efectivos que no han participado en los últimos compromisos. Alberto Escassi, aquejado de una pubalgia y, además, castigado con un partido de sanción para el encuentro de Cádiz, regresa para conocer su estado físico después de dos semanas sin actividad alguna más allá de los ejercicios de rehabilitación de la zona dañada. Su incorporación se evaluará durante estos días dependiendo de su evolución. Lo mismo que Carlos Gutiérrez. El central tinerfeño dio el susto en Ceuta y su rodilla deberá también someterse a un reconocimiento exhaustivo para observar la evolución de la articulación con la carga de trabajo. También se busca la vuelta de Alain Oyarzun, progresivamente, para contar con el guipuzcoano en el tramo que se estrena en breve. El único que aún está fuera es Admonio.

Con la llegada del nuevo año, se abre la ventana del mercado de invierno en el apartado de incorporaciones y salidas. El Numancia, tradicionalmente, ha utilizado este periodo para reforzar su plantilla y también aligerarla. El entrenador no descarta nada en ningún sentido. Sí confesó que cuenta con lo que tiene en su plantilla para afrontar la segunda parte de la temporada, pero estará atento, junto a César Palacios, al mercado por si se puede mejorar algún aspecto del equipo. Todo enfocado para alcanzar la salvación cuanto antes y dar continuidad a una primera vuelta en puestos de promoción.

Tiempo de preparación

El Numancia inicia una semana plena de entrenamientos para llegar de la mejor manera posible al primer partido del año y de la segunda vuelta. Una vez disputado ese enfrentamiento contará con casi dos semanas de preparación para la siguiente cita liguera, en Alcorcón el miércoles 15 de enero, debido a su ausencia en la segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey. Un periodo que aprovecharán para asentar el trabajo físico de cara a una segunda vuelta exigente hasta el mes de junio. El conjunto soriano defiende posición de promoción de ascenso en el tramo que se estrena el fin de semana. Con 32 puntos se ha posicionado en la sexta plaza, que le discute el conjunto de Las Palmas, con los mismos puntos. Los otros tres clasificados para la fase de promoción de ascenso se mueven en una diferencia de tres puntos:Huesca (35), Fuenlabrada (34) y Zaragoza (33). El segundo puesto se aleja hasta los cuatro puntos de distancia con el Almería como dueño (36), mientras que el líder, Cádiz, mantiene su dominio en el campeonato pese a su derrota en la última jornada del año ante el Numancia. Ocupa la primera plaza con 43 puntos. El descenso, del que no puede olvidarse todavía el conjunto rojillo, se sitúa a once puntos de distancia. La frontera la marca el Extremadura, 21 puntos, con Tenerife (19), Racing (18) y Deportivo (15) como acompañantes.