Arrasate aparca la euforia

Jagoba Arrasate quiso aparcar ayer la euforia que vive el numantinismo tras los últimos acontecimientos que han llevado al equipo a enfrentarse al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey y a la zona alta de la clasificación de la Liga tras la remontada en Valladolid la pasada jornada. El entrenador del C.D. Numancia sólo piensa en el rival más inmediato y aseguraba en su comparecencia ante los medios de comunicación que hay que centrarse en el «Lorca, Lorca y Lorca».

Y es que el míster rojillo no se fía lo más mínimo de un rival que llega en posiciones de descenso y ponía como ejemplo el cercano partido ante el Nástic de Tarragona en el que el Numancia perdía después de lograr en Lugo la primera victoria a domicilio. «Tenemos la experiencia del Nástic», apuntaba el de Berriatua.

El Numancia está teniendo unos números sobresalientes en Los Pajaritos en la presente campaña, pero Arrasate recordaba que en el último encuentro en casa ante el Nástic su equipo no estuvo a la altura. «Estuvimos mal ante el Nástic y lo que tenemos que hacer es recuperar el fortín de Los Pajaritos», comentaba. A excepción del choque ante los tarraconenses y de la derrota ante el Granada, este Numancia lo ha ganado todo como local y quiere continuar con está dinámica ante los murcianos en el compromiso de mañana.

Para superar al Lorca, el entrenador vizcaíno tiene muy claro que «necesitaremos de nuestra mejor versión». En uno de los aspectos en los que el Numancia tiene que dar un paso hacia adelante es en materia defensiva ya que los rojillos están encajando demasiados goles en los últimos partidos. «Tenemos que remontar en defensa y recuperar la fialibilidad en la zona de atrás», indicaba Arrasate. El míster se detenía en el choque en el estadio José Zorrilla y, a pesar de la satisfacción de haber sumado los tres puntos, hacía «autocrítica» porque no es muy normal remontar un 2-0 en contra en el marcador.

Arrasate no quiso poner paños calientes sobre la endeblez de los suyos en la retaguardia en Valladolid y afirmaba que «estoy muy contento por haber ganado pero eso no esconde que tuvimos problemas en la primera parte».

El vasco también ponía en valor los resultados de la pasada semana tanto en la Copa del Rey ante el Málaga como en Liga en Pucela para superar las dos derrotas seguidas ante el Nástic y el Oviedo. «El equipo ha demostrado que tiene carácter y que tiene capacidad de reacción. El equipo sabe que puede», explicaba el míster. Este Numancia superaba el peor momento del curso con la clasificación copera y ganado el derbi de Castilla y León en Zorrilla.

Dos buenas noticias en Copa y en Liga que se traducen en dudas a la hora de confeccionar la alineación para este fin de semana. «Me ponen difícil hacer la alineación y para el entrenador es un dolor de cabeza», señalaba. Una de las dudas en el once inicial que se mida al Lorca está en el centro de la defensa ya que Dani Calvo no está en su mejor momento a lo largo de las últimas semanas. «No está con confianza, pero tenemos que apoyarle», explicaba Jagoba. Así, la interrogante está en saber si el oscense seguirá en el once o el técnico apostará por Elgezabal, que en La Rosaleda ante el Málaga cuajó una gran actuación, con gol incluido.

Otro de los nombres propios que apareció en la sala de prensa de Los Pajaritos fue el de Nacho. Arrasate se refería al canterano y comentaba que «viene de hacer dos buenos partidos. Tiene que dar un paso al frente y lo está dando». El vasco incidía en el potencial de la plantilla del centro del campo hacia arriba.

Arrasate sigue sin fijarse demasiado en el puesto que ocupa su equipo en la tabla y sí muestra interés en los puntos en el casillero. «Queremos superar la barrera de los 30 puntos ante el Lorca. En los tres partidos que quedan hasta Navidad hay que echar el resto».

"Puede que el Lorca lleve la iniciativa"

Arrasate no quiere ni la más mínima relajación ante le visita de uno de los equipos de la zona baja como es el Lorca, que además es uno de los cuatro conjuntos ascendidos desde la Segunda División B. El entrenador del Numancia, que no se salía del guión que tienen la mayoría de los técnicos a la hora de ensalzar al contrario, comentaba que «el Lorca juega muy bien al fútbol. Tiene buenos peloteros y es posible que lleve la iniciativa». Así que con la orejas tiesas para que la gente no se lleve a engaño por la diferencia que hay entre unos y otros en la tabla. ««El sábado tenemos un rival que viene de empatar en Alcorcón y de ganar en Tarragona, por lo que tendremos que tener nuestra mejor versión para ganar».