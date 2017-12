Arrasate:«Bendito sufrimiento, lo que vale es ganar»

Arrasate estaba satisfecho por el triunfo conseguido por su equipo, y aseguraba que «es muy difícil ganar sin sufrir en esta categoría». En este sentido, lamentaba que su equipo no hubiese aprovechado las ocasiones que tuvo para sentenciar antes: «Hemos tenido ocasiones de cerrar el partido mucho antes , pero al final se ha impuesto la calidad técnica del Lorca en el centro del campo». Para el preparador del cuadro soriano, es una pena tener que llegar sufriendo al minuto 90, aunque se centraba en el aspecto positivo y comentaba que «bendito sufrimiento porque lo que importa es la victoria y sumar los tres puntos. Son tres puntos mas, que ya suman 31 puntos, que creo que está muy bien». Respecto al encuentro ante el Lorca, Arrasate analizaba al rival «ellos tienen una propuesta muy atractiva, peor nosotros también hemos estado bien. Hemos generado ocasiones después de adelantarnos, pero cuando no haces el segundo gol, te expones a eso, a sufrir hasta el final. Al final nos ha costado, porque además cuanto tienes algo que defender, estas nervioso. Pero al final lo hemos conseguido y hay que darle valor al resultado. También hay que saber sufrir». Cuestionado sobre la actuación personal de algunos de sus hombres, el técnico local comentaba que «Manu del Moral ha estado muy bien. Casi todo lo que ha hecho en ataque, lo ha hecho con sentido».

Curro Torres

El entrenador del Lorca, Curro Torres, lamentaba que su equipo no hubiese podido conseguir nada positivo en un encuentro en el que consideraba que podían haber sumado: «Creo que ha sido un partido muy disputado por parte de ambos equipos. Ha sido muy igualado. Ellos han conseguido marcar en la primera parte y luego han tenido varias ocasiones para hacer el segundo gol, pero nosotros también hemos tenido ocasiones para empatar el partido en la segunda parte». Curro Torres seguía analizando el encuentro y señalaba que «hemos tenido el balón, pero no hemos conseguido el gol. En la segunda parte el equipo ha vuelto a estar bien. Sabíamos del peligro que podían tener ellos cuando van por delante en el marcador y lo hemos controlado. Hemos tenido paciencia y situaciones de gol, pero no hemos conseguido el empate». El técnico del Lorca comentaba a ese respecto que «es una lástima que no hayamos podido empatar, pero creo que este es el camino que tenemos que tener. Esto es difícil y muy largo y hay que seguir insistiendo. Cuando llegan derrotas se está jodido, pero sabemos que las cosas no se han hecho mal. Ha sido un partido complicado y un detalle lo ha decantado para su lado».