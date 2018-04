Arrasate dice que van «a por todas»

Jagoba Arrasate quiere que por fin su equipo vuelva a ganar a domicilio y por ello en Alcorcón tiene muy claro que no se conforma con el empate. El entrenador del C.D. Numancia aseguraba en su comparecencia ante los medios de comunicación que «no me conformo con un punto» y que una vez lograda la permanencia en la categoría de plata irán «a por todas» sobre el césped de Santo Domingo. El vasco sabe que será un enfrentamiento exigente y considera que será fundamental tener «contundencia en las dos áreas».

«No firmo el empate». Con esta frase arrancaba la rueda de prensa de Arrasate previa al choque en Alcorcón. El míster rojillo valoró la solvencia de su equipo en Los Pajaritos y recalcó que «necesitamos una victoria fuera para meternos de lleno en la lucha por el ascenso». El Numancia estará arropado por varios centenares de aficionados, «lo que es un plus para nosotros», señalaba el de Berriatua. El técnico destacaba la importancia de ganar en la localidad madrileña, aunque añadía que «no será definitivo» sea cual sea el resultado final.

Arrasate se refería al rival y ponía en valor sus dos últimas victorias que le han aliviado su situación en la clasificación. «El Alcorcón es un rival que intenta jugar al fútbol», indicó. También se pronunció sobre las características de un campo como es Santo Domingo y afirmó que «últimamente se nos ha dado bien ese campo. Son ellos los que minimizan al rival». Y es que el vizcaíno espera un adversario intenso desde el primer minuto y que buscará la tercera victoria consecutiva para prolongar su buena racha de resultados. El vasco quiere que el Numancia esté contundente en las dos áreas.

En relación al estado físico de Saúl, Arrasate confía en la total recuperación del lateral izquierdo. De no ser así no quiso dar pistas sobre las alternativas que baraja para resolver el problema en el costado izquierdo de la defensa. El míster tampoco dio pistas sobre el once y sobre la posible novedad de Escassi en el eje de la zaga no se quiso pronunciar.

FUTURO. Una vez lograda la salvación, a Arrasate se le preguntó por su situación en el banquillo rojillo de cara al futuro y el técnico reconoció que «estoy encantado aquí, soy feliz». También aseguró que no ha hablado con el presidente Francisco Rubio y que en estos momentos está «ilusionado por terminar bien esta temporada».