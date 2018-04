Arrasate: «El gol se hizo esperar, una victoria vital»

«No ha sido un partido brillante, sí equilibrado y serio. Nos ha sorprendido el Lugo jugando más directo, pensaba que habría más ocasiones y no ha sido así. El gol se ha hecho esperar. Higinio ha metido dos de mucho mérito y nos llevamos una victoria vital». Con estas palabras resumía Jagoba Arrasate el partido ante el Lugo en el que el Numancia sumaba una victoria que le coloca en la tabla con 57 puntos. El entrenador numantino continuaba analizando el choque: «Sabemos lo que cuesta ganar, tranquilidad pero alegría. Es un sábado positivo. La euforia es para la gente y nosotros partido a partido». El vasco valoraba la seriedad del equipo en defensa al no dar opciones a la delantera lucense. «Me importa que hemos dejado la portería a cero y hemos concedido poco. Han llegado tarde los goles pero hemos hecho un partido serio. Creo que son 40 puntos en casa y eso no viene del cielo. Ojalá siga la racha en casa». «Guillermo estaba bien y sabíamos que iba a trabajar la presión, Higinio ha salido fresco y de tres ha metido dos, me gusta que marquen los delanteros porque viven de esto». «La amarilla de Íñigo tenía que llegar, llegará limpio a los últimos partidos porque lo vamos a necesitar. Entre quien entre el equipo lo hará bien».

El entrenador del C.D. Lugo, Francisco Rodríguez, cumplía en Los Pajaritos el primero de sus dos encuentros de sanción y en el banquillo gallego la cabeza visible fue su segundo: Jaime Ramos. En su comparecencia ante los medios de comunicación analizaba la derrota de su equipo. «Llevamos una inercia negativa pero el equipo en todo momento se ha mantenido vivo y ha competido bien con un trabajo serio». El técnico de los lucenses veía que se podía sumar un punto del desplazamiento a Soria. « A falta de quince minutos para el final nos han metido el primer gol». «Nos hemos caracterizado por algo durante la temporada y es que en los tramos finales de los partidos teníamos reacción y ahora no lo estamos teniendo». «Tendremos que analizar los goles pero nos vamos con una derrota dolorosa y mañana analizaremos los goles y situaciones del partido para encontrar las soluciones. Han venido 17 de la primera plantilla y estábamos pendientes de la documentación que tendría que haber llegado hoy no ha sido así». El Lugo encadena una mala racha de resultados en las últimas jornadas y ello le ha llevado a alejarse demasiado de los puestos de promoción de ascenso. Los gallegos están describiendo una temporada de más a menos.